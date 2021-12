Țările cu cele mai multe furturi de mașini. Surpriză: ce loc ocupă România

Furtul automobilelor este o problemă gravă cu care se confruntă autoritățile, an de an. Statisticile sunt îngrijorătoare la nivel global. Cine este statul european unde se fură cele mai multe mașini, cu 276 de furturi la 100.000 de locuitori pe an. Surpriză, și România se clasează în acest top negativ. Pe ce loc se află țara noastră.

Topul țărilor din Europa unde se fură cele mai multe autoturisme

Europa ocupă un loc fruntaș la capitolul cele mai multe mașini furate din lume. Unele dintre cele mai dezvoltate țări din Uniunea Europeană se confruntă cu furturi de mașini, depășind cifre îngrijorătoare.

Potrivit unui studiu recent, realizat de site-ul Confused.com, pentru perioada 2011-201, Italia ocupă primul loc în topul țărilor cu cele mai multe furturi de mașini, în Europa. În peninsulă se fură circa 276 de mașini la 100.000 de locuitori pe an.

Pe locul doi se clasează Cehia, cu 274 de furturi la 100.000 de locuito7ri pe an. Podiumul este copletat cu Suedia, poziționându-se pe locul 3, cu 266 de furturi la 100.000 de persoane în medie, în fiecare an.

În continuare, pe locul 4 avem Franța, cu 261 de furturi la 100.000 de persoane în fiecare an. Punem pariu că nu știai faptul că în Grecia, a cincea cea mai nesigură țară în ceea ce privește furturile de mașini, se fură 255 de autovehicule la 100.000 de locuitori în fiecare an.

România, a doua țară din Europa unde se fură cele mai puține mașini pe an

În Finlanda sunt raportate, anual, aproximativ 139 de furturi la 100.000 de locuitori, urmată îndeaproape de Norvegia, țara nordică unde se înregistrează în medie 112 furturi pe an.

Cel mai mic număr de furturi de mașini este raportat în Danemarca, cu doar cinci mașini la 100.000 de locuitori), urmată de Liechtenstein, Croația și Slovenia cu cel mai mic număr de furturi.

Surpriza cea mai mare o reprezintă țara noastră. Poate nu te-ai fi gândit la acest lucru, dar situația din România este mult mai bună față de alte state europene. Mai exact, conform statisticilor, România se află în clasamentul opus, mai exact în topul țărilor unde se fură cele mai puține mașini din Europa, ocupând locul secund, cu doar 14 furturi în medie, pe an, la 100.000 de locuitori.