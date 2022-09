Tarife parcare București 2022, în funcție de sector. Cât costă un loc lângă locuință

Tarife parcare București 2022, în funcție de sector. Din vara acestui an, bucureștenii nu vor mai putea să-și parcheze gratuit mașinile. Din data de 15 august, locuitorii Capitalei au început să scoată bani din buzunar anticipat pentru un loc de parcare. Dacă această regulă nu va fi respectată de toți conducătorii auto, aceștia riscă amenzi în valoare de 200 de lei. Mai mult de atât, vehiculele lor vor fi blocate. În materialul care urmează vă prezentăm tarife parcare București 2022, în funcție de sector.

Șoferii din Capitală vor avea noi reguli în ceea ce privește locurile de parcare. Din 15 august, aceștia vor trebui să plătească înainte dacă vor să parcheze pe străzile din București. Primăria a amenajat special locuri de parcare, contra-cost.

Sumele depind foarte mult de zonele orașului, astfel că proprietarii de mașini vor trebui să plătească sume generoase față de 2021.

Tarife parcare București 2022, în funcție de sector. Taxele au crescut extrem de mult în ultimele luni. Dacă înainte erau destul de accesibile, noile taxe de parcare din București au explodat la proprii. În vara acestui an, autoritățile au stabilit câți bani vor plăti șoferii pentru parcarea mașinii. În intervalul orar 07.00-23.00, conducătorii auto vor trebui să achite niște taxe.

Tarife parcare București 2022 pe oră

Astfel, un loc de parcare va costa 10 lei/h, respectiv 5 lei/h pentru zona euro, respectiv zona 1. În zona 1, un loc de parcare va costa 5 lei pe oră.

În zona 2, un loc de parcare pentru bucureșteni va costa 2,5 lei pe oră. Totodată, șoferii pot să-și facă mai multe abonamente, pentru a-și asigura disponibilitatea unui loc de parcare. Există abonamente cu rezervarea locului de parcare 24/7 sau fără rezervarea locului de parcare. Acestea vor fi valabile pentru zona 0, zona 1 și zona 2.

Cât costă un loc de parcare în București, lângă locuință

Pentru necunoscători, Capitala este împărțită în patru zone: A, B, C, D. Cea mai scumpă dintre toate rămâne zona A, care reprezintă centrul orașului. Astfel, dacă în alți ani plăteam 84 de lei pentru un loc de parcare, acum conducătorii auto vor scoate din buzunare 600 de lei. Zona B va avea o taxă de 500 de lei pe an față de 66 de lei, zona C va costa 400 de lei față de 55 de lei și zona D va avea un tarif de 300 de lei anual, față de 37 de lei.

Bucureștenii care plătesc un loc de parcare vor avea drept asupra parcării pe tot parcursul celor 24 de ore ale unei zile, pentru fiecare an achitat. Totuși, aceia care ales să parcheze ilegal pe un loc de parcare ce nu le aparține riscă amenzi usturătoare, care variază între 500 și 1000 de lei. Polițiștii locali vor emite însă o avertizare la prima abatere, urmând să taxeze aspru abia după a doua abatere, când va fi emisă și amenda.

Taxatorii vor dispărea

Primăria București a mai decis să digitalizeze serviciile astfel încât, începând din toamnă, taxatorii vor dispărea. În schimb, vor fi implementate parcometre și bariere automate.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a menționat că, în ultima perioadă, de când autoritățile au aplicat regulamentul privind tarifarea locurilor de parcare din centrul Bucureștiului, cetățenii au început să-și lase mașina la periferie și să folosească mijloacele de transport în comun. Abordând un astfel de comportament colectiv, traficul este mai liber, iar circulația în oraș se desfășoară mai ușor.

„În momentul de faţă există zona zero cu 10 lei, zona I cu 5 lei şi zona II cu 2,5 lei, dar în zona II sunt extrem de puţine locuri de parcare – nu ştiu dacă sunt 150-200, din cele 10.000 care există cu totul. Şi atunci, pentru moment, pentru ca lucrurile să fie simple pentru toată lumea, este o propunere care este îmbrăţişată de consilierii generali, să simplificăm foarte tare regulamentul acesta. (Această propunere, n.r.) nu este în vigoare acum, dar vă confirm că aceste discuţii există şi există, practic, un consens pe subiectul acesta”, a transmis Nicușor Dan, la B1 TV.

De ce au fost introdusele taxele pentru parcările publice

Nicușor Dan a mai explicat că tarifele introduse pentru locurile de parcare publice nu au au avut ca scop colectarea banilor de la cetățeni, ci transformarea circulației haotice din București într-una mai repsonsabilă și civilizată.