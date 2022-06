Țara unde trăiesc sute de mii de români riscă recesiunea. Totul depinde de Rusia

Care este țara unde trăiesc sute de mii de români riscă recesiunea. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă livrările de gaze din Rusia se opresc complet. Avertizarea a venit din partea unei autorități de reglementare din industrie. De precizat este că statele membre ale Uniunii Europene au elaborat măsuri pentru a face față unei crize de aprovizionare după invazia Rusiei în Ucraina.

Țara unde trăiesc sute de mii de români riscă recesiunea

Germania, țara unde trăiesc sute de mii de români, riscă recesiunea, dacă livrările de gaze din Rusia se opresc complet, a avertizat o autoritate de reglementare din industrie.

De asemenea, Suedia s-a alăturat statelor europene, care au lansat planuri de urgență, ca să facă față unei crize energetice. Statele membre UE au elaborat măsuri care să facă față unei crize de aprovizionare după invazia Rusiei în Ucraina.

Uniunea Europeană s-a bazat pe Rusia pe aproximativ 40% din gazele necesare înainte de război, ajungând la 55% în cazul Germaniei. Drept răspuns la criza energetică, unele state au anulat temporar planurile de închidere a centralelor pe cărbune.

Prețurile globale ale gazelor s-au majorat exponențial, fapt care a dus la creșterea inflației. Asociația industrială germană BDI și-a redus previziunile de creștere economică pentru 2022, la 1,5%, un procent aflat în scădere față de prognoza de 3,5%, dinainte de război, iar sistarea livrărilor de gaze din Rusia ar face recesiunea inevitabilă, potrivit BDI.

Prețul de referință al gazului pentru Europa

De precizat este că Rusia continuă să furnizeze gaze naturale Ucrainei, însă cu o rată redusă, în timp ce conducta Nord Stream 1 din Marea Baltică, o rută esențială de aprovizionare către Germania, funcționează la numai 40% din capacitate. Conform Moscovei, asta se întâmplă din cauza faptului că sancțiunile occidentale împiedică reparațiile, însă Europa susține că acesta este un pretext pentru reducerea fluxurilor.

Prețul de referință al gazului pentru Europa s-a tranzacționat marți la circa 123 de euro pe megawat oră (MWh), sub valoarea maximă din acest an de 335 de euro, însă peste 300% față de nivelul de acum un an.

Prețul crescut al gazelor la nivel european a atras mai multe încărcături cu GNL, însă statele europene nu dispun de infrastructură pentru transportul neobstrucționat de GNL. Europa încearcă găsirea furnizorilor printre producătorii continentali, cum ar fi Norvegia, dar și din alte state, precum Azerbaidjan.

Suedia, deși utilizează gaze la scară redusă, a declanșat, marți, prima etapă a planului de criză energetică. Agenția de stat pentru energie a menționat că livrările au rămas la același nivel, însăvdecizia a semnalat ”jucătorilor din industrie și consumatorilor de gaz conectați la rețeaua de gaze din vestul Suediei că piața gazelor este tensionată și că poate apărea o situație de aprovizionare care se poate deteriora”.

Suedia depinde de aprovizionarea cu gaze prin conducte din Danemarca, acolo unde instalațiile de stocare sunt în prezent în proporție de 75%. Și Danemarca a activat luni prima etapă a planului de urgență.