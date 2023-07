Țara în care oamenii beau apă sărată. Apa potabilă nu e pentru oricine

Pentru cei mai mulți români, este un element nelipsit din viața de zi cu zi, considerat sursă inepuizabilă și la care avem acces oriunde, oricând. În alte părți ale lumii, este un lux de care puțini se pot bucura. Aceasta este țara în care oamenii au ajuns să bea apă sărată.

Care este țara în care oamenii au ajuns să bea apă sărată

Anul 2023. Pentru milioane de oameni dintr-o țară din America de Sud, apa potabilă este un lux la care nu mai au acces. Situația dramatică în care au ajuns ar mai putea dura câteva luni, avertizează specialiștii.

Pentru mai bine de o jumătate din cei 3,5 milioane de locuitori din Uruguay, realitatea este greu de imaginat. Oamenii sunt nevoiți acum să bea apă sărată. Situația este cu adevărat dramatică, însă nu este una surprinzătoare, în condițiile în care criza a fost prevăzută de ceva timp.

S-au transmis numeroase semnale de alarmă cu privire la vulnerabilitatea unicului rezervor ce aproviziona cu apă zona metropolitană de înconjoară capitala Montevideo.

Specialiștii care au semnalat problemele și au vorbit despre o criză a apei au fost numiți paranoici, iar investițiile ce ar fi putut preveni situația au fost amânate.

Ce spun autoritățile

După trei ani consecutivi de secetă în regiune, rezerva de apă potabilă a ajuns aproape de epuizare. În încercarea de a evita dezastrul, de la începutul anului 2023, furnizorul de apă de stat, OSE, a adăugat treptat apă sărată din estuarul Rio de la Plata.

În luna mai a acestui an, în apa consumată de oameni au fost atinse concentrațiile maxime de sodiu și cloruri indicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Acum, acestea au fost depășite de două ori. Apa are în prezent un gust neplăcut, se vorbește deja despre posibile efecte negative asupra sănătății oamenilor.

Cu toate astea, autoritățile din Uruguay susțin că sunt afectate doar gustul și mirosul apei și că valorile depășite nu reprezintă, de fapt, niciun risc pentru populație.

S-a transmis însă că femeile însărcinate, persoanele cu probleme de sănătate și bebelușii nu ar trebui să consume această apă.

Guvernul a luat unele măsuri, statul va acorda gratuit apă îmbuteliată la peste 500.000 de persoane.

