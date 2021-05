Țara europeană care a ridicat toate restricțiile. E preferată de români în fiecare vară, acum pot merge în concediu

Vești bune pentru turiști. Se pare că una dintre destinațiile preferate ale românilor renunță la restricțiile impuse în perioada pandemiei de coronavirus. Ce țară ridică toate măsurile din contextul pandemic? E preferată de români în fiecare vară, acum pot merge în concediu.

Este vorba despre Portugalia. Începând de luni, 17 mai, statul iberic va autoriza călătoriile în scop turistic pentru persoanele din ţările europene care înregistrează o incidenţă a noului coronavirus de sub cinci cazuri la mia de locuitori, a anunţat guvernul portughez.

Conform celor de la Agerpres, toţi pasagerii cu vârsta mai mare de doi ani se pot îmbarca în avion, fără probleme, dacă prezintă un test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore.

Companiile aeriene care nu vor respecta această regulă importantă și vor primi pasageri care nu au prezentat dovada testului negativ vor primi amenzi usturătoare „între 500 şi 2.000 de euro de călător”, precizează guvernul portughez într-un comunicat.

Pe de altă parte, în Cipru, Croaţia, Lituania, Olanda, Suedia, Brazilia și India restricţiile de călătorie limitate la deplasări esenţiale rămân, iar persoanele provenite din aceste state sunt nevoite, în continuare, să stea 14 zile în carantină. În ceea ce privește traficul maritim, granița terestră cu Spania a fost deschisă de la 1 mai, spre bucuria turiștilor români.

Turiştii din Marea Britanie au primit undă verde de vineri în Portugalia. Câteva mii de suporteri sunt aşteptaţi, de altfel, la Porto pe 29 mai pentru a asista la finala Ligii Campionilor Manchester City-Chelsea.

Potrivit oficialilor României, începând de sâmbătă, 15 mai, românii nu mai sunt nevoiți să poarte masca de protecție pe stradă, în aer liber. De asemenea, măsurile noi luate în vigoare presupun eliminarea restricțiilor pe timp de noapte. Cu alte cuvinte, dacă te plimbi între orele 22.00 – 05.00, nu mai ai nevoie de o declarație pe propria răspundere, care să ateste locul și motivul pentru care nu te afli la domiciliu.

O veste bună este că localurile precum terasele, restaurantele și barurile își reiau activitatea dinainte de pandemie și vor închide la ora 24.00, nu la 21.00. Concertele și evenimentele se vor putea desfășura în voie, dar românii vor fi nevoiți să poarte mască și vor putea participa doar 500 de invitați pe baza unui test negativ PCR, vaccin anti-covid-19 sau antigen făcut înainte cu maxim 24 de ore.

Premierul Florin Cîțu a anunțat că se va duce în Vama Veche, acum că restricțiile au fost ridicate.

„Am promis că merg în Vamă și acum că am ridicat restricțiile de noapte. Vă spun că este și un motiv egoist. Pentru că am ridicat restricțiile de noapte, am promis că merg.

Deci acum trebuie să mă duc neaparat în Vamă să stau toată noaptea. Până la urmă a ieșit și motivul pentru care am ridicat restricțiile de noapte.”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.