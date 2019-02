Țara care vrea să interzică definitiv țigările electonice și bagă o lege severă

Guvernul din Hong Kong anunţă un plan de lege controversat prin care doreşte să interzică ţigările electronice şi dispozitivele de acest fel. Autorităţile vor să impună această măsură pentru că ţigările electronice sunt aduse, de cele mai multe ori de turişti, iar mai apoi sunt vândute pe piaţa neagră.

Guvernul din Hong Kong susţine că va introduce o lege prin care ţigările electronice şi dispozitivele de încălzire a tutunului vor fi interzise. Potrivit acestei legi, orice persoană care importă, produce, vinde sau promovează dispozitive de fumat ar putea primi până la şase luni de închisoare şi o amendă de peste 5.000 de euro.

„Momentan există o lacună legislativă din cauza turiştilor care aduc ţigări electronice în regiune. Dispozitivele ajung de multe ori să fie vândute pe piaţa neagră”, a declarat Amy Yuwn Wai-yin, Secretarul adjunct pentru Alimente şi Sănătate.

Iniţiatorul proiectului susţine că astfel va proteja sănătatea locuitorilor, în special cea a copiilor şi a adolescenţilor. La polul opus, cetățenii țării nu sunt de acord cu această măsură drastică și spun, că nu va face decât să-i facă pe oameni să revină la ţigări normale sau mai rău, ar putea duce la mutarea întregii industrii pe piaţa neagră.

„Va exista o perioadă de tranziţie de trei luni pentru ca producătorii să aibă mai mult timp să se acomodeze cu noua lege. Turiştii vor fi rugaţi să renunţe la orice fel de dispozitiv în timpul controalelor de la vamă. De asemenea, procedurile se vor desfăşura cu indulgenţă în condiţiile în care turiştii cooperează cu autorităţile”, potrivit Guvernului din Hong Kong.

Țigările electronice au devenit din ce în ce mai populare ca fiind cea mai bună alternativă pentru fumul de țigară, însă se cunosc puține despre potențialele lor efecte negative asupra sănătății. Conform unui studiu publicat în American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, țigările electronice sunt la fel de nocive ca țigările obișnuite, cu tutun, gudron și nicotină. Aburul țigării electronice afectează sistemul imunitar și are un efect similar cu celui a fumului de țigară, ceea ce te supune unui risc ridicat de cancer pulmonar.