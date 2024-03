Tânăra superbă care l-a cucerit pe Mihai Bobonete. Momentul de belly dance a încins atmosfera la Românii au talent 2024: „Să nu sunaţi la 112!”

Vineri, 15 martie 2024, s-a difuzat o nouă ediție a emisiunii „Românii au talent”, sezonul 14. Ca deobicei, cei patru jurați au fost impresionați de concurenții care au urcat pe scenă. Bianca Constantin, o dansatoare de 22 de ani din Ploiești, a reușit să-l cucerească pe Mihai Bobonete. Juratul abia dacă și-a putut lua ochii de la ea când a apărut pe scenă!

Ediția de vineri seară, 15 martie, a emisiunii „Românii au talent” 2024 a fost una de-a dreptul incendiară! O nouă concurentă a reușit să îi impresioneze pe jurați cu numărul său artistic, în special pe Mihai Bobonete.

Bianca Constantin, o tânără de 22 de ani din Ploiești, a dansat pe ritmuri orientale, iar prestația ei pe scena de la „Românii au talent” a fost una mirifică. Pasiunea pentru belly dance a descoperit-o destul de târziu, însă acum îi aduce mari satisfacții în viața personală.

„Dansul a fost o întâmplare în viața mea, planul meu era să ajung să lucrez într-o bancă, am terminat facultatea de Finanţe – Bănci, am luat licenţa cu 10, dar nu am reuşit să mă angajez nicăieri. Acum, mă întreţin din dans, îmi merge bine pe toate planurile, din fericire. Nu mi-aş fi imaginat. Momentul din această seară îl dedic mamei, familiei şi iubitului meu. El m-a susţinut foarte mult”, a detaliat concurenta la testimoniale.