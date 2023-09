Tânăra criminală din Mangalia, declarații halucinante la aproape două luni de când și-a ucis cea mai bună prietenă. Ce le-a spus procurorilor la audieri

Loredana Atănăsoaie, tânăra care și-a ucis cea mai bună prietenă într-o cameră de hotel din Mangalia, acum două luni, a făcut noi declarații în urma tragediei, dezvăluind detalii cutremurătoare despre momentul în care și-a pierdut controlul și a comis acest act teribil.

La aproape două luni de la teribila crimă, Loredana Atănăsoaie nu-și poate găsi liniștea, iar coșmarurile legate de evenimentul tragic o bântuie. Tânăra în vârstă de 18 ani, care a ucis-o cu sânge rece pe cea mai bună prietenă a sa, Alina Elena, a fost audiată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, unde a oferit noi detalii despre incidentul din 6 august 2023.

În timpul audierilor, Loredana a mărturisit că înainte de tragedie, a existat o încercare de reconciliere între ea și Alina, după un conflict care izbucnise între cele două. Conform declarațiilor sale, acest conflict a fost punctul de plecare al deciziei sale de a recurge la gestul extrem al uciderii.

Se pare, că deși nu și-a dorit să o ucidă, într-un moment fatidic, Loredana și-a pierdut cumpătul și a înjunghiat-o pe Alina. Loredana le-a povestit procurorilor prin ce stări contradictorii a trecut, până să apuce să-și atace prietena.

După ce i-a înfipt cuțitul în gât, victima, din dorința de a se apăra cu ultimele puteri, a devenit violentă, lucru care a tensionat și mai tare lucrurile.

Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul. Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din cameră și probabil atunci s-a produs zgomotul”, a povestit Loredana.

Declarațiile tinerei criminale sunt de-a dreptul șocante, cu atât mai mult cu cât, ea a oferit explicații detaliate despre momentul în care Alina și-a dat ultima suflare. Loredana a povestit cum Alina a vrut de asemenea să se răzbune pe atacatoare, însă aceasta și-a pierdut din puteri, iar ulterior a căzut secerată la pământ. În cadrul aceleiași mărturisiri, Loredana a recunoscut că nu a vrut să o omoare și nu știe nici acum de ce a pus mâna pe cuțit.

”În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr.

După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere.

Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a povestit Loredana.