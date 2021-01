Survivor România 2021. A părăsit competiția și colegii ei se bucură: ”Era un pericol pentru noi”

Survivor România 2021. Vești proaste pentru fanii unei concurentte care făcea parte din echipa Războinicilor. A fost nevoită să părăsească emisiunea după ce a fost protagonista unui episod violent.

Vești proaste pentru sportiva în vârstă de 24 de ani. După un episod negativ întâmplat joi seara, aceasta a fost eliminată din Survivor România 2021, emisiune prezentată de Kanal D. Spiritele s-au încins în echipa Războinicilor între Musty Camara și aceasta.

Cei doi concurenți din echipa Războinicilor au fost la un pas de bătaie. Georgiana Lupu s-a enervat profund în momentul în care Musty Camara a vorbit despre tatăl ei. Și-au aruncat cuvinte urâte și chiar au fost la un pas de bătaie (imaginile video le puteți viziona la finalul articolului). Georgiana Lupu nu a înțeles de ce concurentul și-a permis să vorbească despre tatăl ei.

Andreea, colega lor din Războinicii, susține că Georgiana Lupu a plecat fără consiliu sau eliminarea. Aceasta susține că sportiva de 24 de ani ar fi invocat un motiv personal. Cu toate astea, a făcut o mărturisire șocantă, ulterior:

„O colegă a plecat fără consiliu, fără eliminare, a plecat că a vrut ea. Georgiana sper că nu o să mai facă parte din echipă, la cum a reacționat. Este un pericol pentru noi, nu pentru mine, eu nu am o problemă, pentru fete. Și pentru noi ca echipă.

Daniel Pavel, noul prezentator al emisiunii și nouă vedetă Kanal D, s-a arătat dezamăgit de comportamentul concurentei.

„În urma unor incidente, urmează să luam o decizie în zilele următoare. Astfel de comportamente nu vor fi acceptate la Survivor România. Astfel de reacții nu vom accepta. În urma celor ce am zis, Georgiana nu se află aici și nu participă la jocul care urmează”, a spus Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România.

Tânara în vârstă de 24 de ani a crescut fără părinți, fiind abandonată de mică la orfelinat. Și-a petrecut viața în 7 orfelinate, iar la vârsta de 8 ani și-a cunoscut mama. Din păcate, nu își cunoaște tatăl: „Nu îl cunosc pe tata, dar îl iubesc”.

La 18 ani, Georgiana Lupu a părăsit centrul de plasament. A devenit o sportivă de performanță și deține un CV destul de impresionant. Are peste 80 de medalii și este dublă campioană națională la bob (2018), dar și vicecampioană națională la atletism.

„Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 7-8 ani. Mi-a spus o doamnă din centru.

Am întrebat-o dacă știe mai multe despre mine, pentru că fiecare copil care creşte la orfelinat are o așa-zisă mamă, iar acea femeie trebuie să scrie câte ceva despre noi într-un caiet, în fiecare lună, se numeşte Povestea vieţii. Când am aflat, a fost foarte dureros.

Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, a povestit Georgiana Lupu de la Survivor Romania 2021.