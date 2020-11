Surpriză pentru Ianis Hagi chiar mâine. Ce i-au pregătit șefii de la Rangers

Ianis Hagi traversează cea mai grea perioadă a sezonului, după două partide în care nu a jucat nici măcar un minut. A rămas pe bancă în partidele cu Benfica și Kilmarnock, iar viitorul său la club pare unul incert. Steven Gerrard l-a folosit ca titular o singură dată în ultimele cinci partide de campionat. În plus, Hagi jr. are probleme și la echipa națională, după conflictul cu Mirel Rădoi. A fost imediat taxat de selecționer, care l-a ignorat pentru următoarea acțiune. Ianis a fost trimis la naționala de tineret pentru a înfrunta Danemarca.

Ianis Hagi a marcat un singur gol în 16 partide în acest sezon pentru Glasgow Rangers. Dar are opt pase decisive

Jurnaliștii de la the4thofficial.com anunță că Ianis Hagi va primi o nouă șansă de la Steven Gerrard și conducerea lui Rangers. Chiar duminică, împotriva celor de la Hamilton, în campionat. Este o partidă în care se așteaptă de la fotbalistul român să își demonstreze calitățile. Mai ales că Rangers, liderul din Scoția, o înfruntă pe ultima clasată. Ianis Hagi are un singur gol în acest sezon, iar duminică va trebui să fie mai eficient în fața porții adverse. Pe de altă parte, Ianis s-a remarcat prin pasele sale de gol. Are șase opt în total, dintre care șase în campionat. Este lider în Scoția la acest capitol.

Sursa citată anunță că Ianis Hagi va fi trimis în partea dreaptă a liniei de atac a lui Rangers. Alături de Kemar Roofe, în centru, și Ryan Kent pe stânga. Românul îi ia locul lui Aribo, care nu a convins la Lisabona. Iar Roofe îl schimbă pe Morelos, care va fi odihnit. Columbianul a fost cel mai bun jucător al lui Gerrard în partida cu Benfica. Glasgow Rangers pornește ca mare favorită în partida cu Hamilton, în vreme ce rivala Celtic o înfruntă pe Motherwell, în deplasare.

Glasgow Rangers este pe primul loc în Scoția, cu 35 de puncte după primele 13 partide. Are nouă puncte în plus față de Celtic, a doua clasată, dar și două partide în plus disputate. Echipa pregătită de Steven Gerrard stă foarte bine și în Europa League. Este pe locul 2 în grupa D, cu șapte puncte după primele trei meciuri. La egalitate cu liderul Benfica, dar portughezii au un golaveraj mai bun. Rangers și Benfica au remizat joi la Lisabona, scor 3-3.