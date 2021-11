Surpriză pentru Gigi Becali. Ce au reușit să facă fanii din Peluza Nord este fără precedent!

Surpriză pentru Gigi Becali. Atacat de suporteri după ce l-a determinat pe antrenorul Edi Iordănescu să plece de la echipă, patronul FCSB a răbufnit. Gigi Becali a afirmat că dacă fanii nu-s de acord cu deciziile lui, pot cumpăra clubul cu 10 milioane de euro, el păstrând, însă, toți jucătorii. Provocarea a fost acceptată de Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord. Acesta a declarat că vor face tot posibilul ca tranzacția să aibe loc, în caz că oferta este serioasă.

Surpriză pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a avut parte de critici dure din partea suporterilor după ce l-a „ajutat” pe Edi Iordănescu să plece de pe banca echipei. Ultrașii l-au contestat pe latifundiar, ajungând până la vandalizarea bazei de pregătire din Berceni, dar și a gardurilor „Palatului lui Becali” din Bd. Aviatorilor.

Într-un moment de nervozitate, Gigi Becali s-a oferit să vândă clubul fanilor pentru 10 milioane de euro.Cu condiția ca el să-și oprească toți jucătorii din lot, inclusiv juniorii.

I-am zis (n.r.- lui Mustață): ”Dacă o iubiți, cumpărați-o, bă”. Eu sunt om de afaceri, eu vreau bani. Sunt serios, am făcut un calcul, i-am zis să-mi dea 100 de milioane. Domne, zici așa să n-o vinzi. Bine, mă, 10 milioane. Dacă vorbim serios, nu de Mustață, că strânge el 10 euro de suporter, nu strânge mai mult de 10.000”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali era convins, în acel moment, că suporterii nu vor putea strânge suma cerută de el. În plus, mai este și problema costurilor lunare pe care le necesită tot ce înseamnă un club ca FCSB.

Eu am făcut o socoteală, să vină oricine. Dă-mi 10 milioane și-ți dau FCSB. Că atât îți dau, societatea și 3-4 jucători, fără academie. Numele, locul și continuitatea, coeficientul UEFA. Eu o vând, dar nu o cumpără ei. Nu au de unde, orice om serios se gândește. Bine, să zicem că găsim 10 milioane, dar după aia costă 500.000 pe lună. De unde?”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a acceptat provocarea lui Gigi Becali. La cîteva zile distanță, el anunța că există un posibil investitor dispus să dea suma cerută de Becali. Acum, surpriză, Mustață a declarat că cele 10 milioane de euro au fost strânse și așteaptă să vadă dacă oferta lui Gigi Becali a fost serioasă sau nu. El solicită un număr de cont de la acesta, pentru a face plata.

Am întocmit hârtia pe care Asociația Salvați Steaua o trimite către clubul FCSB. Poate că a și fost deja trimisă în această seară (n.r. marți seară). După ce am consultat toți acei oameni dispuși să preia echipa de la Gigi Becali, noi am făcut deja pasul. L-am întrebat oficial pe domnul Becali dacă vinde. Așteptăm răspunsul. Mingea e la dumnealui. Noi dovedim că suntem serioși. În clipa când avem răspunsul, mai ales dacă este afirmativ, așteptăm numai numărul de cont unde să trimitem suma de 10 milioane de euro”, a declarat Gheorghe Mustață, la Radio Sport 1.