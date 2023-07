Surpriză pentru fanii echipei Farul Constanța. Gică Hagi tocmai a făcut anunțul

Farul Constanța va începe un nou sezon, pentru care se pregătește din greu. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi se află în Polonia, unde se antrenează. Fotbaliștii se află deja la cel de al doilea stagiu de pregătire. Recent, sportivii s-au antrenat în Poiana Brașov. Se pare că aceștia au obiective mari în acest sezon.

Fanii echipei Farul Constanța au mari așteptări de la echipă. Potrivit anuțului făcut de Tibi Curt, vicepreşedintele grupării de la malul mării, Farul va evolua în primele două tururi preliminare din Champions League la ei acasă, în arena de la Ovidiu. Pentru a ajunge pe Arena din capitală, fotbaliștii trebuie să învingă echipele Sheriff Tiraspol şi Maccabi Haifa.

Declarațiile vicepreședintelui Tibi Curt nu se opresc aici. Fotbalistul se declară mulțumit de echipă. Însă, cu toate acestea, fotbaliștii țintesc către perfomanțe mai mari. Printre obiectivele acestora se numără și câștigarea Supercupei. Bătălia pentru titlul de campioană a României se va da sâmbătă, 8 iulie când echipa va juca cu Sepsi.

”Suntem foarte mândri că am reușit să aducem titlul la Constanța, dar acest lucru ne și responsabilizează mult pentru sezonul următor. Am făcut o campanie de transferuri reușită, sunt foarte multe nume noi, jucători în care Gică Hagi are mare încredere și cu care sperăm să ne atingem obiectivele și în următorul sezon”, a declarat vicepreşedintele Farului, pentru Replica.