Surpriză nefericită de Paște pentru Brigitte Pastramă! Ce a pățit vedeta, a cerut ajutor la Oana Roman: „Nu va mai fi ce a fost” EXCLUSIV

Chiar în perioada sărbătorilor pascale, Brigitte Pastramă a primit o veste neașteptată! În urmă cu mai mulți ani, Brigitte și fostul său soț, Ilie Năstase, au deschis un loc de joacă pentru copii, afacerea devenind un real succes. Chiar și pagina de Instagram a locului de joacă strânsese foarte mulți urmăritori. Din păcate, recent, contul „Magic Castle București” a fost furat. Vedeta face acum tot ce îi stă în putință să își recupereze contul, făcând apel la mai mulți prieteni de-ai săi, printre care și Vica Blochina.

Brigitte Pastramă a avut parte de o surpriză nefericită chiar în perioada sărbătorilor pascale. Contul său de afaceri, „Magic Castle București”, a fost furat de hackeri. Vedeta vrea să își recupereze contul și a făcut un apel prin intermediul nostru:

„Mi-a furat cineva pagina de afaceri, pagina de la Magic Castle, și mi-am rugat toți prietenii să mă ajute cu pagina nouă. Am încercat să trimit CUI-ul de la firmă către cei de la Instagram și au spus că nu este ok. Pur și simplu nu mai există pagina. De Paște, așa, cadou.

Avea vreo 20 de mii de urmăritori. Acum mi-am făcut o nouă pagină, sper să ne revenim. Pagina aceea era de 9, 10 ani. Foarte nasol s-a întâmplat. Acum mă chinui, dar nu va mai fi la fel. Cineva mi-a luat pagina, efectiv. Eu nu am buletin la Magic Castle, am trimis doar CUI-ul, dar tot nu a fost ok.

Probabil e cineva căruia i-am dat parola ca să posteze…Nu știu! I-am rugat pe toți să mă ajute cu follow, dar nu o să mă ajute foarte mult. I-am dat Vicăi, Oanei Roman, lui Florin, surorii mele…Vom vedea.”, ne-a declarat Brigitte Pastramă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.