Surpriză mare în showbizul românesc! S-au căsătorit în mare secret, abia acum au recunoscut

Un cunoscut artist din România s-a căsătorit în secret. Ceremonia a avut loc în urmă cu câteva luni, dar abia acum a recunoscut. A fost o uniune atipică pentru cei doi miri, având în vedere preocupările spirituale ale lor. În ce a constat uniunea spirituală.

Cântărețul Mihai Onilă și partenera sa și-au oficializat relația și din punct de vedere spiritual. La trei ani după ce au făcut cununia civilă în Belgia, cei doi s-au stabilit în România, unde au făcut și nunta, în mare secret, în urmă cu câteva luni.

Ceremonia a fost una intimă și a avut loc în primăvara acestui an, după cum a recunoscut artistul. Atât el, cât și soția sa, Laura, sunt terapeuți și preoți Melchisedec și au ales să devină o familie în cadru intim, fiind doar ei doi. Nu s-au cununat religios la biserică, ci și-au făcut o serie de promisiuni unul altuia, după cum a povestit Mihai Onilă.

”Suntem foarte bine, am tot fost plecați în vacanțe, ba la munte, ba la mare, ba în Moldova, pe la mănăstiri. Nunta am făcut-o într-un alt fel decât se practică acum, unul foarte simplu și foarte sincer: noi doi, față în față, ne-am făcut niște promisiuni și apoi am mâncat și ne-am distrat!

S-a întâmplat în România! Repet, nunta sau cununia noastră a fost făcută cu și de noi doi! A fost aici în București, pe 19 martie. Coincide cu data căsătoriei din Belgia care a avut loc pe aceeași dată, acum 3 ani. Nu am mers la biserică, am hotărât că sinceritatea este mai importantă decât niște vorbe spuse de un preot. Noi suntem amândoi preoți Melchisedec”, a dezvăluit Mihai Onilă, conform click.ro.