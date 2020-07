Surpriză la Primăria Capitalei. Și-a anunțat azi candidatura

Mai este aproape o lună până la startul campaniei electorale pentru alegerile locale, dar în această perioadă partidele politice, în cursa pentru un portofoliu administrativ, și-anunță candidații.

Au început deja anunțurile în eea ce privesc viitoarele candidaturi la Alegerile Locale 2020, și conform legislației în vigoare, în această perioadă toate partidele care vor să participe îți anunță alianțele și, implicit candidații. Astfel că Platformei Social-Liberale (PSL) și-a anunțat candidatul pentru funcția de Primar General al Capitalei, în persoana lui Ilan Laufer.

Conform Cv-ului personal, candidatul PSL, Harry Ilan Laufer s-a născut în data de 16 august 1983 și este un politician român, cu origini evreiești, care a deținut funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018 în Guvernul Mihai Tudose, și unul din personajele controversate din ultima perioadă.

Astăzi, într-o conferință de presă, dar și pe pagina sa oficială de facebook, tânărul politician și-a anunțat candidatura la Alegerile Locale 2020, pentru funcția de Primar General al Capitalei.

”Candidez la Primăria Generală a Capitalei, pentru că m-am săturat de clasa politică actuală, de 30 de ani de minciună, incompetență, corupție și vrăjeală. Vreau să vă ofer o alternativă reală, tânără, civilizată și cu viziune antreprenorială care vrea și este pregătită să schimbe transparent, împreună cu voi, realitatea și clasa politică actuală. Până la vârsta de 37 de ani, pe care o voi împlini în curând, am realizat mai multe proiecte și am creat mai multe locuri de muncă decât toți contracandidații mei la un loc, în administrația publică, dar și în mediul privat! În perioada în care am fost Ministru pentru Mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat am creat și implementat cel mai important și de succes proiect din istoria antreprenoriatului românesc ”Start-Up Nation”, proiect prin care am contribuit la crearea unei noi generații de antreprenori în România.



Atât România, cât și Bucureștiul au nevoie de patrioți, de oameni care își iubesc cu adevărat țara și sunt dispuși să lupte pentru ea necondiționat. În curând voi anunța viziunea mea pentru București și lista completă de candidați PSL pentru toate cele 6 sectoare! Vă aștept alături de mine la Capitală să facem #CuratenieGenerala”, scrie Ilan Laufer.