Surpriză: directorul OMS a refuzat testarea pentru covid-19. Cum își scuză gestul pe care îl promovează

Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a revenit la muncă după o perioadă de 17 zile de izolare, după ce s-a expus la noul coronavirus. Gestul său de a nu se testa după revenire a surprins, însă, mai multă lume. Motivul pe care acesta l-a explicat este plauzibil, dar multe persoane îl judecă pentru lipsa de precauție.

Tedros Adhanom Ghebreyesus s-a întors luni la muncă, la Geneva, după o perioadă îndelungată de izolare. Pentru că nu a avut simptome în acestă perioadă, directorul OMS a explicat că nu a găsit necesară acestă testare, a relatat Reuters, potrivit Agerpres.

„Am fost OK, fără simptome. Este a 17-a zi şi am urmat protocoalele. Întrucât nu am simptome şi am urmat strict protocolul, nu văd necesitatea testării. Pot să vă asigur că sunt OK şi chiar foarte, foarte ocupat. Cel mai important lucru este să respecţi protocolul ”, a precizat directorul OMS la un briefing la Geneva.