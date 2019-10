Surpriză de proporții. Cine sunt concurenții de la Like a Star. Gabriela Cristea a dat lovitura

Fanii Gabrielei Cristea sunt în extaz, pentru că vedeta revine pe micile ecrane. După o pauză meritată, soția lui Tavi Clonda aduce în prim-plan o nouă emisiune cu un concept mai puțin cunoscut. Show-ul Like a Star are ca scop atragerea unui numãr cât mai mare de urmãritori pe conturile personale de Instagram. Cine sunt cei 12 concurenți care se vor bate în cifrele de pe rețelele de socializare?

Fanii de la Insula iubirii sau de la Bravo, ai stil, au pare de o surpriză. Aceștia le vor putea vedea, în cadrul emisiunii Like a star, pe Naba Salem și Nicoleta Dragne. Gazda show-ului va urmări cu atenție filmările video ale concurenților care încearcă să aducă numeroși oameni pe rețelele lor de socializare. Emisiunea va începe pe data de 21 octombrie și va avea loc de luni până vineri, între orele 18:45-20:45 și 00:00- 01:00.

Show-ul va avea loc sâmbăta, de la orele 18:45 la 20:45. Noul concept aduce în prim-plan un experiment social media. 6 fete și 6 băieți vor locui împreună și vor trebui să câștige inimile oamenilor. Cei 12 sunt: Nicoleta Dragne, ispitã la Insula Iubirii, Diana Lincan, Naba Salem, Ana Maria Manolache, Alexandra Şerban şi Roxana Stancu, dar şi Cãtãlin Voicilã, Cristi Neagu, David Ionatan, Doru Zamfir, Kesu Ahmed şi Tavi Marcu Rãzvan.

„Mă bucur tare mult că mă întorc în televiziune şi, mai ales, mă bucur că o fac într-un proiect în care cred mult. Cred că suntem cu toţii de acord că platformele social media au devenit parte din viaţa noastră. Trebuie să recunosc că viaţa ni s-a schimbat foarte mult de când am devenit părinţi pentru a doua oară, însă mă simt pregătită 100% să revin pe piaţa media. Am toată susţinerea soţului meu, ceea ce este cel mai important pentru mine în acest moment. Consider că experienţa mea în televiziune mă va ajuta atât pe mine, să mediez conflictele sau situaţiile confuze care ar putea apărea în casă, cât şi pe ei, pentru că sunt hotărâtă să le pun la dispoziţie toate sfaturile mele pentru a-i ajuta pe cei 12 concurenţi să se afirme! Va fi un experiment social interesant, pe care abia aştept să îl descoperim împreună, căci vă dau întâlnire zilnic!”

Gabriela Cristea