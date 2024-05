Suma amețitoare oferită Silviei De La Vegas ca să-și vândă părul lung de un metru: ”Propunere excentrică”. Ce voia, de fapt, să facă o fană cu pletele ei EXCLUSIV

Silvia Lăuneanu din trupa De La Vegas, solista cu cel mai lung și mai frumos păr din showbiz, de un metru, a primit o ofertă de a-și vinde superbele plete. Ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, ce voia să facă acea femeie bogată cu părul ei, motivul fiind extrem de dureros.

Solista Silvia Lăuneanu ne-a povestit ce ofertă a primit, la debutul ei muzical, din partea unei femei bogate din Australia, în salonul de înfrumusețare unde mergea adesea să se tundă. Suma și propunerea au speriat-o:

”În urmă cu mai mulți ani, când mă aflam în salonul unde mă tundeam, s-a nimerit să fie acolo și o doamnă din Australia, măritată cu un român și care aveau o fiică aici, în țară. Aveam părul foarte lung pe atunci. A venit la mine foarte încântată și mi-a zis că fiica ei mă apreciază, că are postere cu mine. De fapt, așa își manifestau tinerii admirația pentru artiști, la acea vreme, nu m-a surprins foarte tare. După aceea, m-a întrebat brusc: ”Nu vrei să-mi dai mie din părul tău, ca să fac o perucă și să i-o ofer fetei mele?”. Mi s-a părut o nebunie, ceva deplasat, excentric”.

Citiți și:

Silvia Lăuneanu aduce acuzaţii Pro TV-ului. De ce nu este corect sistemul de votare de la Survivor România: „Nu am crezut niciodată în acel rezultat ”

Silvia Lăuneanu a aflat de-abia mai târziu povestea tristă a femeii care îi făcuse oferta:

”Când am aflat de ce voia acea femeie să îi vând părul, chiar mi-a părut rău că am tratat reticent propunerea. De fapt, fiica ei era bolnavă, făcea chimioterapie. Dacă aș fi știut, i-aș fi dat părul meu gratis, l-aș fi donat, nu pentru cei 15.000 de dolari, cât îmi oferise. Era clar că aveau bani, că era o familie bogată, de aceea a și îndrăznit să mă întrebe. Când am aflat toate detaliile, chiar de la fiica ei, care îmi telefonase, m-am oferit să-i dau părul meu, fără niciun leu, pentru o perucă, dar mi-a spus că, între timp, rezolvase deja situația”.