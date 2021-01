Sucul care îți protejează plămânii. Toți românii care fumează trebuie să îl bea, zilnic. Despre ce remediu este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Fumezi mult și simți că ai plămânii încărcați? Acest suc magic îți curăță plâmânii pe loc

Există un suc care îți protejează plămânii. Toți românii, mai ales cei care fumează, ar trebui să știe de existența lui și să îl consume.

Pentru cei care fumează sau suferă de astm, la o anumita perioada de timp este neapărat să își curețe plămînii apelând la acest remediu natural, considerat minune.

Oxizii și radicali liberi fac mult rău organismului

De aemenea, cei care au probleme ar trebui în fiecare zi să realizezi între 17000-23000 de respirații, caz în care plămânii sunt expuși zilnic către toxine și aer poluat, provenind fie din țigară, tigară electrica, petrol, combustibil sau în urma exploatării diferitelor resurse.

Acestea dăunează plămânilor prin introducerea oxizilor și a radicalilor liberi în corp. Substanțele acestea pot ajunge în fluxul sangvin și pot forma cancer. În schimb, introducerea în alimentatie a antioxidanților, plămânii sunt ajutați, întrucât antioxidantii luptă împotriva degradării celulare și detoxifică direct în plămâni aerul inspirat.

Care sunt simptomele problemelor respiratorii:

Lipsa de aer

Tusea

Respiratia suieratoare

Senzatie de gheara in piept

Dureri in piept

Sensibilitate locala in piept sau in spate

Tuse cu flegma sau sange

Raguseala

Simptomele infecțiilor de plămani pot fi confundate cu alte tipuri de infectie: febră, tuse, mucus în exces, dureri în corp, iritație a gâtului și pieptului, precum și oboseală extremă.

Când plămânii sunt suprasolicitați

Toxinele sunt pretutindeni în jurul omului, chiar și în aerul pe care îl respirîm. Praful, poluarea, bacteriile și virușii și toxinele înconjoară se regăsesc oriunde pe Pământ.

De asemenea, mai predispuși la toate aceste substanțe nocive sunt oamenii care locuiesc în orașe cu populație multă. Locuitorii de la țară nu sunt protejați.

Produsele casnice afectează și ele plămânii

De asemenea, multe dintre produsele casnice pot afecta buna funcționare a plămânilor. Astfel, plămânii pot fi afectați de produsele de curățenie, pudră de talc, balsamuri de rufe, parfumuri,lumânări parfumate, praf, dar și de scuamele de la animale.

În plus, aerul de la interior poate fi o sursa mai mare de poluare decât aerul de afară. Aerul de interior conține toxine care afecteaza inclusiv creierul.

Sucul care curăță și protejează plămânii

Se stoarce sucul de la două lămâi și se amestecă cu 300 de ml de apă. Sucul se bea înainte de micul dejun.

De asemenea, în timpul pranzului trebuie să se bea 300 de ml de suc de grapefruit sau ananas. Aceste două sucuri contin antioxidanti naturali, care sunt foarte importanti pentru sanatatea omului , respectiv a plămânilor.

Ce suc trebuie să bei după amiază și seara

În plus, dupa amiaza, în jurul de ora 16:00 se va bea 300 ml de suc proaspăt de morcovi. Sucul de morcovi contribuie la îmbunătățirea alcalinitatii din sânge.

Nu în ultimul rând, înainte de masa de seară trebuie sa se consume 300 de ml de suc bogat în potasiu. Această din urmă substanță este un element foarte important în curățarea plămânilor.

Suc bogat în potasiu

Se pune în storcător 300 de grame de păstârnac, 200 de grame de măcriș, 300 de grame de castraveți. Se va obtine cam 300 de ml de suc. De asemenea, pe parcursul celor trei zile în care se beau aceste sucuri, atât ține o cură, ar trebui făcută și mișcare fizică.