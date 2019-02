„Flota pierdută a lui Hitler” nu-i chiar așa pierdută. Un submarin care a fost cândva parte din aceasta a fost descoperit în Marea Neagră și acest demers intră direct în cărțile de istorie.

Descoperirea istorică din Marea Neagră a fost făcută de marina turcă. Submarinul lui Hitler a fost descoperit în timpul filmării unui documentar. Submarinul, model U23, a fost găsit la 40 de metri sub apă. E la circa patru kilometri de ţărmul staţiunii turistice Agva, din apropiere de Istanbul.

Flota lui Hitler din care acesta făcea parte era compusă din șase submarine germane trimise să atace navele sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 2008, a fost descoperit un submarin din aceeaşi flotă, model U-20, în largul coastei nordice a Turciei.

Cele șase submarine – modelele U-18, U-19, U-20, U-21, U-22, U-23 – au fost trimise de Hitler în România pe bucăți. Au fost asamblate în portul Constanța, iar decizia asta cumva ciudată a fost cauzată de situația Turciei din al Doilea Război Mondial. Era obligată să nu permită trecerea vaselor de război prin Bosfor și Dardanele.

Flota a participat la 56 de operaţiuni împotriva navelor sovietice în Marea Neagră. Până în 1944, trei dintre aceste submarine ale lui Hitler au fost scufundate de sovietici.

În 1944, Germania a ordonat echipajului celor trei submarine rămase să le saboteze ca să nu ajungă la URSS și să fie folosite după sau să copieze tehnologia. Astfel s-a ajuns la „Flota pierdută a lui Hitler”.

Singurul model care nu a fost găsit e U-19. Se crede că ar fi eşuat în largul coastelor provinciei turce Zonguldak, la est de locul în care a fost descoperit U-23.

German U-23 submarine, one of the six warships from Adolf Hitler’s „lost fleet” in WWII, found in the Black Sea off the coast of Istanbul’s Şile https://t.co/ybpkSwEUlR pic.twitter.com/C2lhp6PLct

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 1, 2019