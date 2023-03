SUA, anunț de ultimă oră privind folosirea armelor nucleare de către Rusia. Ce s-a descoperit: „Monitorizăm atent situația”

Statele Unite reacționează după planul prezentat de liderul rus cu privire la transferarea armelor nucleare în Belarus. Astfel, John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategică al Consiliului pentru Securitate Naţională de la Casa Albă, a oferit câteva informații menite să clarifice niște aspcte legate de acțiunile pe care Vladimir Putin le-ar face în viitorul apropiat.

În urmă cu puțin timp, John Kirby a transmis că SUA nu a observat până acum vreo manevră a lui Vladimir Putin, privind mutarea armelor nucleare strategice în Belarus, pentru a fi mai aproape de țări NATO.

„Urmărim această situaţie cât se poate de bine. Nu am observat nicio manevră a domnului Putin de a acţiona în sensul planului anunţat. Şi nu am observat indicii că domnul Putin înclină spre, se apropie sau ar pregăti folosirea de arme nucleare tactice în Ucraina”, a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategică al

Consiliului pentru Securitate Naţională de la Casa Albă, atunci când a fost întrebat ce părere are despre mutarea acestor arme nucleare în Belarus, potrivit Reuters.

Declarațiile din partea SUA vin la scurt timp după Vladimir Putin a declarat în timpul unui interviu că Rusia a stabilit Belarus să mute armament nuclear tactic pe teritoriul acestei ţări, pentru a fi mai aproape de țări membre NATO.

Mai mult, Putin consideră că această decizie este una absolut normală, atâta timp cât și SUA a practicat acest obicei de a muta arme nucleare în alte țări, cu diverse ocazii.

Putin a dezvăluit pentru agenția RIA Novosti că lucrările la complexul din Belarus, unde ar urma să fie staţionate armele nucleare ruse, se vor finaliza până în iulie.

În continuare, John Kirby a reconfirmat faptul că nu există indicia în ceea ce privește folosirea armelor de către Rusia, astfel că țara sa nu va modifica pentru moment confirgurația apărăii nucleare.

„Nu am observat niciun indiciu că preşedintele Rusiei a dat curs acestui angajament sau că a transferat arme nucleare. De fapt, nu am observat indicii că are intenţia de a utiliza arme nucleare (…) în Ucraina”, a afirmat duminică John Kirby.