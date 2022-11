Ștrudel cu dovleac și nuci. E reţeta perfectă pentru final de toamnă

Una dintre rețetele preferate de toamnă este Ștrudelul cu dovleac și nuci. Acest desert este ideal de savurat în zilele reci de toamnă, alături de un ceai fierbinte.

Dovleacul, preferatul tuturor în sezonul rece

Știați că dovleacul este considerat de unii o legumă, iar de alții un fruct? Acest aspect este mai puțin important, atât timp cât cunoaștem beneficiile acestui aliment. Dovleacul este un aliment sănătos, ce conține o mare cantitate de vitamine, minerale și fibre. De aceea este recomandat de a fi introdus

atât în alimentația femeilor însărcinate, cât și în alimentația bebelușilor, începând cu perioada de diversificare.

Dovleacul copt conține numai 20 kcal/100g,așadar poate fi folosit și în curele de slăbire, fie copt, fie în supe creme, piureuri sau smoothie.

Pentru a prepara o plăcintă sau ștrudel, cel mai simplu este să folosiți foile de plăcintă cumpărate din comerț. Acestea se găsesc fie sub formă congelată, fie refrigerată. De asemenea, în funcție de timp și îndemânare, foile se pot prepara în casă, desigur plăcinta va avea un gust mai bun. Dar, în oricare dintre variante, vă garantez că ștrudelul cu umplutură de dovleac aromat va fi un succes.

Cum se aleg dovlecii potriviți pentru plăcinte?

Partea mai dificilă în procesul de preparare a plăcintei cu dovleac este curățatul de coajă. Puteți folosi curățătorul de legume pentru decojirea dovleacului. Miezul se rade pe răzătoarea mare sau mai ușor, în robotul de bucătărie.

Dacă nu știți cum să alegeți dovleacul potrivit pentru plăcinte, găsiți mai jos câteva caracteristici ale dovleacului plăcintar:

– dovlecii plăcintari se deosebesc de ceilalți dovleci prin formă și culoare. Un dovleac plăcintar are formă de pară, iar culoarea trebuie să fie galben pal.

– un dovleac plăcintar este copt cu cât are mai puține dungi verzi

– dovleacul pentru plăcintă are în interior multă pulpă și mai puține semințe

– un dovleac plăcintar cântărește în jur de 2-3 kilograme

Ingrediente

1 pachet foi de plăcintă

1,3 kilograme dovleac plăcintar ( miez)

50 grame unt

100 grame nucă mărunțită

150 grame zahăr alb/ brun

2 lingurițe scorțișoară

Mod de preparare

1. Foile de plăcintă congelate se lasă la decongelat, în frigider, cu o seară înainte. Se pot decongela și la temperatura camerei cu câteva ore înainte.

2. Se curăță dovleacul și se mărunțește în robotul de bucătărie sau se rade pe răzătoarea cu găuri mari.

3. Nucile se prăjesc rapid într-o tigaie. Atenție, nuca se arde foarte repede. Nucile prăjite se toacă grosier cu un cuțit.

4. Dovleacul mărunțit se amestecă cu nucile tocate și zahărul apoi se călesc în unt până se înmoaie bine dovleacul. Scorțișoara se pune cu 2 minute înainte de a stinge focul. Dacă se pune de la început, scorțișoara își modifică aroma.

5. Se lasă compoziția cu dovleac la răcorit, timp în care se împarte foile de plăcintă, câte 4 foi pentru fiecare ștrudel, vor ieși trei bucăți mari de ștrudel.

6. Umplutura de dovleac se împarte în trei. Puteți folosi cântarul pentru acest pas.

7. Se unge fiecare foaie cu unt topit, se suprapun câte patru foi apoi se adaugă umplutura de dovleac.

8. Foile cu umplutura de dovleac se rulează și se împăturesc la capete apoi se pun în tava tapetată cu hârtie de copt

9. Se dă tava la cuptorul încins la 180 de grade pentru 15 minute.

10. Se scoate tava cu rulourile de dovleac din cuptor și se pudrează cu zahăr pudră vanilat.

11. Ștrudelul cu dovleac se lasă la răcorit înainte de feliere.

Să vă fie de bine!