„Știu ce pot pune pe masă”. Conducătorii lui Glasgow Rangers i-au pregătit bagajele, dar Ianis Hagi „le dă peste nas” – VIDEO

Ianis Hagi nu vrea să plece de la Glasgow Rangers și pune presiune pe conducătorii și antrenorii echipei. Internaționalul român a jucat destul de bine în meciul cu Olympiakos, iar la final a acordat un interviu în care a spus că este convins că va avea un sezon foarte bun în Scoția. Jurnaliștii scriu că fotbalistul s-a comportat admirabil în stagiul de pregătire și că va fi greu de „sărit din schemă”, în momentul în care va fi anunțat primul 11, în partidele oficiale.

Conducătorii s-au grăbit să-l scoată la vânzare și să încerce să scape de el, dar Ianis Hagi le dă planurile peste cap. Internaționalul român a fost titular în duelul amical în care Glasgow Rangers a fost învinsă cu 3-1 și a fost unul dintre fotbaliștii s-au remarcat în cele 74 de minute în care s-a aflat pe teren. Tavernier a înscris pentru Rangers (51’ – penalty), în timp ce pentru greci au marcat Fortounis (44’) și Carvalho (56’, 70’).

Ianis Hagi a acordat un interviu la finalul partidei prin care a transmis că este convins că va face un sezon foarte bun și a dat de înțeles că viitorul său este legat tot de echipa din Scoția.

„A fost doar un test înaintea sezonului, în care am mai pus niște minute «în picioare». Ultimele două săptămâni au fost destul de dure. Am alergat mult, am acumulat mulți kilometri în picioare și nu-i ușor să intri obosit pe teren. Dar trebuie s-o facem, ca să fim pregătiți pentru startul noului sezon.

Sunt multe figuri noi în vestiar, într-adevăr. Și fiecare încearcă să arate ce poate. E concurență între ei și ne capacitează și pe noi, cei care suntem de ceva timp aici. Când începe sezonul, trebuie să fim pregătiți, asta e cel mai important”, a declarat Ianis Hagi.