Știrea zilei. Ioniță de la Clejani și familia, despre mutarea în SUA. Ce îi așteaptă acolo

Ioniță de la Clejani vorbea despre mutarea în America, împreună cu familia sa. Copiii însă nu au vrut să plece din România, dar proiectul gândit de capul familiei a rămas în picioare, mai ales după ce se hotărâse ca plecarea să fie una temporară. Acum, planurile sale s-au cam năruit, deoarece autoritățile din SUA nu oferă viză celor cu dosare penale, cum este cazul fiicei sale, Margherita.

Margherita, fiica celebrului cuplu Viorica și Ioniță de la Clejani, este autoarea unui scandal monstru, după ce a fost implicată într-un accident rutier. Fata se pare că ar fi fost chiar sub influența drogurilor, în timp ce și-a făcut bolidul praf.

Până la acest incident neplăcut, Ioniță visa să pună în scenă un spectacol muzical pe celebrul Broadway, la care să participe și Fulgy și Marga, cei doi copii ai săi. Vedeta se baza pe ajutorul bunului său prieten Johnny Deep, cu care are amintiri de neuitat.

”Vreau sa plec in SUA. Avem niste proiecte mari, este un vis de-al meu. Am plecat de la ”visul american” – totul e posibil. Lucrăm la un musical, pe care speranta mea este sa-l lansam undeva pe Broadway. Dar, deocamdata astept, cand ai copiii fericiti si impliniti, totul merge bine, traiesti bine pana la adanci batraneti”, marturisea Ionita de la Clejani despre ideea sa de a se muta in SUA cu familia.

În lumina ultimelor evenimente, plecarea în Statele Unite ale Americii cu întreaga sa familie se amână, după ce Marga a condus drogată și a provocat și un accident rutier. Chiar dacă testul efectuat de oamenii legii a ieșit pozitiv la opiacee, Ioniță nu vrea să creadă că fiica sa a fost capabilă de așa ceva. ”Ea mi-a spus clar. Nu am consumat niciun drog. Nu vorbim despre asta. Mi s-a făcut rău. Mi s-a făcut rău! Fata mea nu s-a drogat”, a spus Ioniță de la Clejani. Polițiștii i-au suspendat Margheritei permisul de conducere și i-au făcut dosar penal.