Ştefan Bănică Jr, pe mâinile medicilor. Ce i-au spus doctorii îndrăgitului cântăreţ în urmă cu ceva ani: „Am probleme, am fost prin Turcia”

Ștefan Bănică Jr are, de ani buni, un look cool, care nu-i trădează vârsta, iar recent, îndrăgitul cântăreț a trecut pe mâinile medicilor. Se pare că Ștefan Bănucă Junior are probleme de sănătate cu care se confruntă de ani de zile.

Ștefan Bănică Jr, cea mai carismatică prezență masculină din România

Ştefan Bănică Junior este un artist român, născut pe 18 octombrie 1967, în Bucureşti. Publicul său este vast şi variat, fiind adorat de copii, dar şi de adulţi, Ştefan Bănică Jr a susţinut până în 2020 cel mai longeviv eveniment, concertul de Crăciun, unde an de an erau vândute biletele cu mult timp înainte de evenimente, semn că Ștefan Bănică Jr este un artist iubit din România.

Artistul arată impecabil, nu doar pentru vârsta sa, iar recent a dezvăluit la ce trucuri apelează pentru a se menține în formă. Încă din tinerețe, de când era protagonsitul filmului ”Liceeni”, Mihai, după cum se numea în film, a cucerit inimile româncelor, iar carisma l-a făcut să fie remarcat și acum, după mai bine de 30 de ani.

Ștefan Bănică Jr a apelat la mâinile de aur are medicilor

Cât despre stilul de viață, artistul recunoaște că nu face sport și nici nu are o alimentație anume, dar mereu ține cont de sfaturile pe care i le dau medicii. Astfel că, artistul trece regulat prin cabinetul medicilor.

”Nu sunt vreun sportiv, încerc să mă mențin. În primul rând pentru sănătatea mea, am probleme cu spatele, de vreo 15 ani…am fost în Turcia, special la ortopedie. Era un tip acolo, mă întreabă: ”Ești vreun fotbalist?”, era un preparator tehnic de la Galatasaray , m-a întrebat câte kg am, am zis 72, și a zis ”La cum arăți trebuie să ai 70 de kg și nu o să te mai doară spatele niciodată. Din momentul ăla am ținut cât am putut de asta, nu am mai avut dureri. Fără medicamente, fără nimic.”, a mărturisit cântărețul în cadrul unui podcast.

Ștefan Bănică Junior a recunsocut că au existat momente când a mai pus câteva kilograme, dar imediat s-a redresat și a ajuns la forma lui cea mai bună.

”În pandemie luasem două kg jumate, dar le-am dat jos şi am fost ok până la urmă.”, a maia dăugat artistul.

