Stațiunea din România care și-a schimbat logoul. A plătit 80.000 de lei pentru poze luate de pe internet

Stațiunea Mamaia s-a înnoit cu un nou logo, dar care nu e atât de orginal și pentru care autoritățile au plătit o sumă mare de bani. Se pare că, un logo asemănător au și alte două companii de turism. Ce spun reprezentanții companiei?

La momentul lansării noii identități de brand, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța transmitea că atât noul logo cât și noul slogan caută să scoată în evidență esența destinației turistice.

Însă, lansarea unei noi identități de brand a dus la producerea unui scandal uriaș. Presa locală a scos la iveală faptul că logo-ul a fost descărcat de pe un site de profil cu mai puțin de 20 de euro. Mai mult, se pare că acesta seamănă izbitor cu cel al altor destinații internaționale de vacanță.

Potrivit unui internaut, fix același logo este folosit și de Costa Brava Luxury Community, iar cu un abonament premium (mult mai ieftin decât cei 16.000 de euro), putea fi descărcat de pe freepik.com. Un logo asemănător are și Mahogany Tour. Pentru noua identitate de brand, autoritățile au plătit 80.000 de lei.

Noul logo a stârnit un val de reacții în mediul online. Internauții sunt de părere că acesta ar fi putut fi unul mai bun.

La scurt timp după izbucnirea scandalului, managerul firmei căreia i-a fost atribuit contractul de identitate de brand a recunoscut că logoul a fost cumpărat de pe site-urile de stock, nu ’’realizat’’ așa cum se menționează în descrierea achiziției de pe SEAP.

’’Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. (…) Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla, este confidențial’’, a declarat pentru ’’Dobrogea Live’’ administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.