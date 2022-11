Stadionul din SuperLiga României care va fi inaugurat pe 10 decembrie. Cum arată „bijuteria” de 30 de milioane de euro – FOTO & VIDEO

Fotbalul românesc se „îmbogățește” cu un nou stadion modern. Clubul FC Hermannstadt a anunțat că meciul cu Farul, programat pe data de 10 decembrie, se va disputa pe arena din Sibiu, proaspăt renovată. Investiția a fost de aproape 30 de milioane de euro, iar lucrările au durat mai bine de doi ani.

Stadionul din Sibiu își deschide, în sfârșit, porțile

Stadionul din Sibiu este gata și poate găzdui din nou partide de fotbal. Clubul FC Hermannstadt a anunțat că primul meci se va juca pe 10 decembrie, în duelul cu liderul campionatului, Farul Constanța.

„Este oficial! Meciul de (re)inaugurare al Stadionului Municipal Sibiu va fi disputat pe 10 decembrie vs Farul Constanța, liderul din Superliga! Revenim cu detalii despre eveniment, abonamente & bilete”, a transmis Hermannstadt, pe Facebook.

Sunt mai bine de doi ani de când FC Hermannstadt nu poate juca pe acest stadion. Lucrările de renovare au început în septembrie 2020, dar renovarea s-a desfășurat destul de greu și termenul de finalizare a fost amânat de mai multe ori. Costurile inițiale au fost stabilite la aproape 24 de milioane de euro, dar la final s-au mai adăugat încă șase milioane. Asta înseamnă un total de aproape 30 de milioane de euro.

Stadionul a fost construit în anul 1927 și prima oară a fost renovat în anii `80. Varianta actuală a stadionului are 12.363 de locuri, din care 302 locuri VIP, dar și gazon natural, ranforsat sintetic, cu sisteme de degivrare şi de încălzire.

Topul preţurilor per loc la stadioanele de fotbal noi din România

1. Stadionul ”Arcul de Triumf” – 8.207 locuri – 37 milioane de euro. Medie: 4.508 euro per loc.

2. Stadionul ”Arena Națională” – 55.635 locuri – 234 milioane de euro. Medie: 4.206 euro per loc.

3. Stadionul ”Steaua” – 31.254 locuri – 95 milioane de euro. Medie: 3.040 de euro per loc.

4. Stadionul ”Sepsi OKS Arena” – 8.400 de locuri – 25 milioane de euro. Medie: 2.976 euro per loc.

5. Stadionul ”Rapid” (București) – 14.050 locuri – 38,5 milioane de euro. Medie: 2.811 euro per loc.

6. Stadion „Municipal” (Sibiu) – 12.363 locuri – 28,5 milioane de euro. Medie: 2.305 euro per loc.

7. Stadionul ”Tudor Vladimirescu” (Târgu Jiu) – 12.518 locuri – 28 milioane de euro. Medie: 2.237 euro per loc.

8. Stadionul ”Ion Oblemenco” (Craiova) – 30.944 locuri – 52 milioane de euro. Medie: 1.680 euro per loc.3.

9. Stadionul ”Cluj Arena” (Cluj) – 30.201 locuri – 44 milioane de euro. Medie: 1.457 euro per loc.

10. Stadionul ”Ilie Oană” (Ploiești) – 15.073 locuri – 17.5 milioane de euro. Medie: 1.161 euro per loc.

11. Stadionul ”Francisc von Neuman” (Arad) – 12.585 locuri – 14 milioane de euro. Medie: 1.113 euro per loc.

Sursa Foto: Facebook Primăria Sibiu