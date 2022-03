Soțul Anei Pascu, mama basistului de la Goodbye to Gravity, a murit. Informații de ultimă oră despre starea ei EXCLUSIV

Veste îngrozitoare în România. A murit soțul Anei Pascu, mama chitaristului de la Goodbye to Gravity, decedat în incendiul de la Colectiv din 2015. Fosta scrimeră din România a suferit un atac vascular cerebral la sfârșitul anului 2021.

Clipe de durere pentru familia regretatului Alex Pascu, basistul de la Goodbye to Gravity. Soțul mamei sale, Ana Pascu, a murit în ziua de miercuri, 16 martie, potrivit surselor playtech.ro. Momentan nu se știu informații despre cauza decesului său.

Fosta mare scrimeră a României a suferit un atac vascular cerebral hemoragic în decembrie 2021, când a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală. Sportiva nu și-a revenit nici până în ziua de astăzi.

Alex Pascu, fiul ei, a fost basistul trupei Goodbye to Gravity și una dintre victimele tragediei din clubul Colectiv, incendiul devastator ce a curmat viețile a 70 de tineri în noaptea dintre 30 și 31 octombrie 2015.

La sfârșitul anului 2021, Ana Pascu a acordat ultimul său interviu exclusiv jurnaliștilor de la Playsport, în care fosta sportivă își striga durerea de mamă, la 6 ani de la trecerea în neființă a băiatului său, chitaristul formației Goodbye to Gravity.

Fosta floretistă olimpică a României a fost devastată de durere, atunci când a aflat că Alex, fiul ei, a fost una dintre victimele cumplitului incendiu de la Colectiv, tragedie care a curmat viețile a 70 de oameni.

„Nici măcar nu pot să accept acest „de ce” (n.r. – de ce a murit) și nu am cum să mi-l explic. Încerc să nu mă mai gândesc, încerc, pentru că simt că mă îmbolnăvesc, simt că se rupe pieptul.

Trebuie să îți mărturisesc ceva, nu există zi lăsată de Dumnezeu, fără ca, atunci când pun capul pe pernă, să nu lăcrimez.

În rest, mă abțin foarte bine, controlez foarte bine, scrima te învață cum să ascunzi o durere, însă asta m-a depășit total. Nu am înțeles de ce trebuia să întâmple așa ceva, nu am înțeles cum s-a întâmplat, nu știu aproape nimic din tot episodul ăsta, decât atât, cât am stat la capul lui.

Însă am tras o concluzie, oamenii, atunci când nu au o problemă deasupra capului lor, nu au milă. Mila a devenit foarte rar întâlnită… Am simțit și atunci această aroganță, lipsa asta de milă de care vorbesc.”, a declarat Ana Pascu, în exclusivitate pentru playsport.ro.