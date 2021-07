Soția tânărului mort în explozia de la Petromidia, mesaj cutremurător pentru cuplurile tinere: „Voi puteți face asta, mie nu mi s-a dat de ales”

Olesea Atanasiu, tânăra de 33 de ani care și-a pierdut soțul în explozia de la Rafinăria Petromidia, și-a plâns durerea public, nereușind să-și găsească liniștea după moartea timpurie a jumătății sale. Iulian Atanasiu a fost singurul angajat care a murit pe loc în ziua exploziei, alți doi colegi pierzându-și viețile ulterior. Femeia, văduvă la 33 de ani și cu un copil de doar trei ani, le-a transmis tuturor cuplurilor tinere să lase orgoliile deoparte și să se bucure de celălalt ca și cum ar fi pentru ultima dată.

Rămasă singură cu un copil, Olesea Atanasiu nu-și mai găsește alinarea după pierderea soțului său ars în explozia de la Petromidia. Recent, tânăra și-a găsit puterea să transmită un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare pentru a le reaminti tuturor să prețuiască clipele petrecute cu persoanele iubite și să se bucure de acestea ca și cum ar fi ultima zi.

Dacă sunteți supărați și aveți vreo durere, nu ascundeți lacrimile, puneți capul pe umărul de lângă voi și plângeți, voi îl aveți, eu nu mai am decât o pernă rece în care-mi plâng durerea mută și surdă, și oricât de mult nu aș striga, nu mai e nimeni să mă audă.

„Dacă acum când citești asta ai lângă tine jumătatea ta, lasă telefonul, sărută-ți dragostea și spune-i cât de mult îl/o iubești… Spre deosebire de mine, tu încă poți face asta, voi vă puteți lua în brațe și vă puteți șopti la ureche că totul va fi bine! Eu nu mai am asemenea posibilitate, eu doar am fost pusă în fața faptului împlinit.

Tânăra a revenit cu un nou mesaj dureros după moartea celui de-al doilea angajat de la Petromidia, care fusese transferat la o clinică din Germania. Olesea Atanasiu afirmă că nu credea că va fi în stare să sufere și mai tare, însă moartea colegului soțului său i-a pus și mai multă sare pe rană.

“Nu credeam că sunt în stare să jelesc mai mult de-atât…

În primă fază mi-a ars sufletul și tot ce aveam viu în mine, după asta mi-a plâns sufletul când credeam că nu mai am lacrimi, când am aflat de nea Mihai compresoristul (că așa îl stiu eu de la Iulian)… iar aseara mi-a jelit și inima și sufletul din nou, și eu care credeam că am ajuns la maximă saturare îmi imaginam cum se fac bine, apoi speram și mă rugam să nu sufere, măcar Marian să scape să pot merge la el, să povestim, să îmi povestească despre Iulian al meu să îl rog din suflet să nu îl uite niciodată.

Acum sunt toți 3 acolo sus împreună, acum rog în strigăt disperat pe absolut oricine citeste acest mesaj, nu îi uitați, este singurul lucru care îl mai putem face pentru băieții noștri!!! Cel mai rău doare gândul că pot fi dați uitării

P.S. iar dacă vă întrebați ce fac băieții sus, vă zic eu, au plecat băieții la pescuit Pescuitul ar fi raiul lor!!!”, a scris aceasta, în urmă cu câteva ore.