Soția pacientului mort în Belgia, acuzații grave la adresa spitalelor din România: „Acești criminali cu sânge rece mi-au spus direct în față că au alte priorități”

Durere nedescrisă în familia pacientului ars, transferat în Belgia pentru o nouă șansă la viață. La o zi după moartea soțului său, Mihaela Ganea face acuzații grave la adresa autorităților din România, nepăsătoare față de suferința cetățenilor.

Mihaela Gandea, soția românului electrocutat în urma unui accident de muncă și transferat în Belgia pentru tratament, a răbufnit după moartea soțului. Aceasta a intrat în legătură telefonică la Digi24, acolo unde a făcut dezvăluiri dureroase cu privire la chinul pe care l-a suportat soțul său în toată această perioadă. Plimbat de la un spital la altul, bărbatul a ajuns după mult efort depus de familie în Belgia.

Medicii de acolo au dezvăluit starea deplorabilă în care bărbatul a fost trimis din România, cu răni infectate și cu bacterii și ciuperci.

Din păcate, în ciuda îngrijirilor pe care le-a primit acolo, trupul bărbatului nu a mai rezistat, iar pe data de 15 februarie a fost anunțat decesul.

Mihaela Gandea acuză autoritățile române de dezinteresul pe care l-au manifestat pentru viața acestui om trecut prin grele încercări și subliniază că singurul lucru pe care îl fac este să paseze vina de la unii la alții.

Prea târziu. Regret că nu am ieșit, poate, mai devreme. Dacă pleca vineri, poate se întâmpla să fie bine și nu eram în situația asta astăzi”, și-a încpeut femeia îndoliată mesajul.

„Mie îmi pare rău dacă dl. ministru spune că nu există un autor moral. Nu mă interesează ce culoare politică are fiecare ce declară. Eu vă spun doar că nu se întâmplă nimic în România, că a trebuit să ies public ca să-mi strig năduful ca să pot să-l duc acolo.

Soția pacientului ars a continuat să povestească traumele prin care soțul său a trecut până să fie transferat de la un spital la altul.

Întrebată cine sunt cei care au amânat transferul bărbatului în străinătate pe motiv că au alte priorități, femeia a numit Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Domnul acela cu care m-am conversat mi-a spus în primă fază să am răbdare, că are alte priorități sau că trebuie să mă ia în ordinea priorităților și care mi-a transmis că i-am stricat imaginea domnului Arafat.

Pe mine nu mă interesează imaginea nimănui, le-am transmis și le transmit în continuare. Dacă trebuie să stric imagini, o s-o fac!”, a mai spus Mihaela Ganea.