Soția lui Ștefan Bănică, transformare spectaculoasă. A slăbit 30 de kilograme

Soția lui Ștefan Bănică este complet schimbată. În aproape un an de la naștere, Lavinia Pârva a reușit să slăbească nu mai puțin de 30 de kilograme. Aceasta a revenit la silueta pe care o avea în tinerețe, când era manechină, ba chiar arată mai bine decât înainte de a rămâne gravidă. Vezi cum arată bruneta în costum de baie. Poza a dat internetul peste cap.

Ștefan Bănică și Lavinia Pârva au plecat în vacanță, în Bulgaria, împreună cu fiul lor, Alexandru, prilej cu care bruneta s-a pozat în costum de baie, iar fotografiile, odată ajunse pe internet, au făcut furori. Aceasta a reușit să slăbească 30 de kilograme, la un an de la naștere. Evident că a fost nevoie de efort și perseverență, însă imaginile demonstrează că a meritat.

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari“, a declarat vedeta.