Soția lui Mădălin Ionescu, ținută spectaculoasă, de ziua ei. Cum a apărut printre invitați Cristina Șișcanu FOTO

Soția lui Mădălin Ionescu a împlinit 35 de ani, pe 3 noiembrie. Cristina Șișcanu și-a luat soțul și a organizat o petrecere la care au fost invitați o mulțime de prieteni. Aceasta a purtat o ținută senzațională, care a fost apreciată de cei prezenți la eveniment, dar și de internauți, după ce s-a fotografiat și a postat poza pe rețelele de socializare.

Soția lui Mădălin Ionescu a împlinit 35 de ani. Cristina Șișcanu a purtat o ținută spectaculoasă de ziua ei

Cristina Șișcanu și-a chemat prietenii la aniversare și pentru că a vrut să impresioneze pe toată lumea de ziua ei, a purtat o ținută spectaculoasă, care le-a luat ochii celor prezenți. Vedeta s-a fotografiat alături de Mădălin Ionescu, a postat poza pe contul personal de Instagram și a fost apreciată de mii de internauți, care i-au transmis că arată superb.

Ipostaza în care Mădălin Ionescu apare în fotografie i-a făcut pe mulți utilizatori de Instagram să se amuze pe seama lui.

„Bună, din pozele din ultimul timp am tras concluzia că Mădălin are nevoie de ochelari! Am dreptate?”, a întrebat un internaut.

„La mulți ani minunați! Ești divină!”, i-a scris un admirator, în timp ce al internaut a postat mesajul: „La mulți ani, Cristina! Să se reverse lumina și ocrotirea divină asupra ta.”