Sosia lui Nicole Kidman a cântat divin la Vocea României. Jurații, fără cuvinte. Tudor Chirilă: ”Sunt deprimat”

Momente incendiare în ediția de vineri, 22 septembrie. Sosia lui Nicole Kidman a cântat divin la Vocea României! Jurații au rămas fără cuvinte când au auzit-o, dar și când au văzut-o pe superba concurentă. Tudor Chirilă, reacție incredibilă!

O tânără de doar 23 de ani, provenită din România și stabilită în Anglia, Manchester, a întors toate scaunele juraților. De o frumusețe rară, Melisa a adus lacrimi în ochii juraților, nu doar cu vocea sa minunată.

„Numele meu este Melisa Antonesi, am 23 de ani și vin din Manchester din Anglia. Am absolvit facultatea de musical, part time lucrez ca recepționeră. Am plecat cu familia mea, mi-am luat o grămadă de hate când am ajuns acolo.

Pentru că românii nu prea sunt bine văzuți, nu au o reputație foarte bună acolo. Am fost și acuzată de furt la un moment dat când eram la liceu, dar s-a demonstrat că nu am fost eu cea vinovată.

Muzica pentru mine a fost ca o escapadă. Când am aplicat aici a fost într-un moment de impas. Absolvind și facultatea, acum, recent, eram puțin confuză”, a povestit tânăra.