Sorin Ovidiu Vîntu, mesaj pentru Mircea Badea. Nu l-a iertat nici pe Mugur Ciuvică: „Băiețaș, te invit să taci!”

Sorin Ovidiu Vîntu i-a transmis lui Mircea Badea și lui Mugur Ciuvică, de la Antena 3, în care îi pune la punct în ceea ce privește afirmațiile acuzatoare pe care s-au obișnuit să le facă jurnaliștii acelui post, după bunul plac. Afaceristul a explicat și de ce îl vrea în funcția de guvernator pe Mugur Isărescu.

Vîntu, renumit pentru replicile sale bine gândite, uneori acide, dar mereu presărate cu o doză de umor, a cerut dreptul la replică, pe Facebook, evident, după ce a fost insultat de unii jurnaliști de la Antena 3, fără ca acesta să fi fost prezent în platoul emisiunii sau să fie contactat să spună și versiunea lui.

Este un obicei care a devenit ca o tradiție la Antena 3, să denigreze anumite persoane, publice sau nu, fără să le ofere dreptul la replică. Acesta este oferit doar unora și doar atunci când este în interesul acelor jurnaliști.

În consecință, afaceristul a apelat la vechea tactică, de a transmite pe pagina sa de Facebook o replică la afirmațiile făcute de Mugur Ciuvică și de Mircea Badea la adresa lui.

„Cer dreptul la replica. Mi-a spus astăzi un amic că aseară, Mircea Badea a afirmat că toată viața mea am avut o singură idee inteligentă. Îmi permit să-l contrazic vehement, calificând informația drept un fake news (știri false, n.r.). În realitate am avut două. În cadrul dreptului la replică, solicit rectificarea de urgență a informației și scuzele aferente”, a spus afaceristul.

„Clarificare pentru domnul Mircea Badea: Așa cum deja am anunțat, atunci când vreun neica-nimeni mă agresează în public pentru a-și etala o importanță doar de el închipuită, voi reacționa fără menajamente. Dat fiind faptul că de-a lungul timpului am dezvoltat un sentiment de simpatie pentru dumneavoastră, datorat unora dintre emisiunile pe care le-am vizionat atunci când am avut posibilitatea, reacția mea a fost extrem de temperată, mulțumindu-mă doar cu o mică ironie, convins fiind că o veți lua ca atare […]”