Sorin Cîmpeanu, despre testarea elevilor în școli: „Va trebui să ieşim cât se poate de repede din acest cerc vicios”

Sorin Cîmpeanu a vorbit luni seară despre problema testării anti-Covid-19 în școli, care susține că este, mai degrabă, o acțiune cu piedici birocratice, astfel că în școli nu există formulare care să le permită părinților să-și exprime acordul sau dezacordul cu privire la testarea anti-Covid-19 a copiilor. O altă problemă existentă în acest sens este neaprobarea testelor din salivă pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 în rândul elevilor.

Sorin Cîmpeanu a explicat o parte dintre neregulile cu care se confruntă Ministerul Educației cu privire la depistarea infecției Covid-19 în școli. În contextul unei explozii a cazurilor de cronavirus, testarea în școli este esențială, dar din păcate, ea nu poate fi realizată. Potrivit minstrului Educației, Agenția Europeană a Medicamentului nu a aprobat testarea non-invazivă pe bază de teste de salivă, însă mai multe țări din Europa o practică, însă nu și România.

„Luni de-a rândul am pledat pentru acest fel de testare. Am înțeles, nici acum testarea non-invazivă, acele teste pe bază de salivă, nu sunt omologate de Agenția Europeană a Medicamentului. Chiar dacă nu a fost posibilă o omologare la nivel european, au fost țări precum Franța, Austria și alte state, care au adoptat decizia autorizării a acestor teste non-invazive, mai ușor de acceptat pentru părinți, la nivel național. Aș vrea să precizez că am avut 1 milion 300 de mii de teste la dispoziția școlilor, pe parcursul semestrului trecut. Au fost folosite doar câteva zeci de mii.

Deci, problema nu a fost disponibilitatea testelor antigen, care sunt teste recunoscute, ci a fost acordul părinților. Părinții, din păcate, nu și-au exprimat acordul pentru utilizarea acestor teste în școli. În continuare, avem un număr important de teste la dispoziția școlilor pentru testare și avem această problemă a acordului expres al părinților pentru testarea prevăzută, ca fiind un act medical. Va trebui să ieşim cât se poate de repede din acest cerc vicios”, a explicat Sorin Cîmpeanu.