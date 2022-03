Sorana Cîrstea a trecut peste eșecul de la Indian Wells. Jucătoarea din Târgoviște a fost eliminată în optimile turneului din California chiar de rivala sa, Simona Halep. Cîrstea a pierdut cu 1-6, 4-6, ratând ocazia de o depăși pe soția lui Toni Iuruc, după aproape 9 ani, în ierarhia WTA. Sorana Cîrstea va lua statul și în competiția de la Miami, dar ea și-a permis câteva clipe de relaxare într-o cunoscută stațiune californiană.

Sorana Cîrstea a ratat ocazia de a o depăși pe Halep în ierarhia WTA, după aproape 9 ani. Ea a urcat un loc în clasamentul WTA, totuși, fiind pe poziția a 26-a. Comentând partida cu Cîrstea, fostul lider mondial și-a lăudat comptriota pentru jocul arătat în acest sezon.

„În mod evident, e o jucătoare excelentă, cred că are cel mai bun sezon al carierei. Asta în condițiile în care e trecută de 30 de ani, ceea ce e și mai impresionant. Se simte încrezătoare, a avut multe victorii importante, iar jocul ei e super solid, lovește foarte tare. Nu e niciodată ușor să returnezi mingile acelea, dar am fost solidă pe picioare, am deschis unghiurile la momentul potrivit și am fost agresivă când am avut ocazia. Cred că a fost o partidă bună pentru amândouă”, a declarat Halep pentru Tennis Channel.