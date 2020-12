Sora secretă a lui Victor Ponta. De ce nu sunt văzuți în public, niciodată

Victor Ponta e unul din persoajele cunoscute din lumea politicii, mai cu seamă activează de ani buni în sfera aceasta. Cu toate astea, a reușit ca în tot acest timp să își țină departe viața personală. Politicianul are o soră pe care rar au putut să o vadă românii. De ce nu-și fac aproape niciodată apariția împreună?

Victor Ponta a revenit în vizorul tuturor după invitația sa la emisiunea Denisei Rifai unde a adus vorba despre cei trei copii ai săi, puțini știind despre fetița pe care el a înfiat-o. Politicianul este foarte discret cu viața sa personală chiar și atunci când vine vorba despre sora lui. Doar cei apropiați știu de existența surorii de suflet a sa, Izabela, care a rămas orfană de mică. Se pare că în ultima perioadă acesta este mai dornic să le arate românilor cine este în viața de zi cu zi, dincolo de statutul pe care-l are. Viața l-a făcut să repede gestul părinților săi și astfel a decis ca peste ani să înfieze și el un copil.

”La părinți am fost doi frați – eu și Alexandra, mai mare ca mine cu trei ani. Însă noi mai avem o soră, Izabela, mai mare cu patru ani ca mine. Am trăit împreună aproape toată copilăria și adolescența noastră. Familia naturală a Izabelei locuia cu noi în bloc. Spun locuia pentru că, din nefericire, Izabela și-a pierdut mama când avea opt ani, iar șase ani mai târziu a rămas și fără tată. Izabela a crescut la noi în casă. Mama a avut trei copii. Nu făcea deosebire între noi. Pe toți ne trata la fel. Acum, Izabela locuiește la Milano, unde s-a căsătorit, însă tot sora mea este…“, a povestit Victor Ponta, despre sora sa de suflet.

”Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos si neasteptat viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie in care mai vine un copil. Ne bucuram din nou de inocenta copilariei si mai prelungim putin binecuvantarea de a avea un copil mic alaturi de noi. Va multumim tuturor celor care veti intelege ca nu vom vorbi mai mult despre acest subiect pentru ca vrem sa o protejam pe Maria si sa o ajutam sa ajunga la un echilibru in noua ei viata alaturi de noi”

Daciana Sârbu