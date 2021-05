Sora mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, despre erorile din anchetă: „Mi-au înșelat încrederea”

Sora artistei Maria Macsim Nicoară face noi dezvăluiri pentru prima dată de la tragicul accident care avea să-i aducă sfârșitul mezzosopranei. Familia a adresat mai multe întrebări de-a lungul timpului, însă nu au primit răspunsuri.

După un an de la tragicul accident al mezzosopranei, sora artistei, Elena Hereș, face pentru prima oară câteva precizări despre modul în care s-a desfășurat ancheta. Mai mult de atât, ea vorbește despre neconcordanțele din anchetă și despre întrebările puse de-a lungul timpului, la care încă nu a primit răspuns.

Sora Mariei spune că autoritățile i-au transmis că artista nu ar fi avut urme de violență pe corp, însă Elene Hereș spune că nu este așa. Aceasta declară că a văzut fotografiile de la internare, iar artista era desfigurată la față. Avea o fractură la nivelul nasului cu echimoze și tumefierea ochilor.

„Afirmam anul trecut în luna mai, după tragicul «accident casnic» al surorii mele, că am încredere în oamenii legii, că își vor face datoria. M-am înșelat crezând acest lucru. Mi-au înșelat încrederea! Mi-au înșelat încrederea persoane care trebuiau s-o apere pe sora mea și să acționeze pentru a afla adevărul. Chiar mi s-a reproșat că mă agit prea mult și e de datoria lor să apere victima. Oare?! La vremea aceea aveam multe semne de întrebare legate de cele întâmplate. Acum am și mai multe întrebări fără răspuns pe care vi le prezint, urmând a trage singuri concluziile: De ce s-a așteptat două zile până s-a început ancheta la fața locului (în 12 mai 2020), deși poliția cunoștea «speța» din 9 mai 2020, ora 23:45?”, a spus Elena Hereș.