Soluția să nu primești amendă pe stradă că nu porți mască. Românul s-a născut inventiv, de data asta în defavoarea lui

În cele mai grele momente ale sale, românul este și devine și mai inventiv. Suntem recunoscuți pentru imaginația bogată și pentru micile chițibușuri pe care le inventăm atunci când suntem la ananghie. Același lucru s-a întâmplat și acum, odată cu obligativitatea să purtăm mască.

România este în plină criză generată de noul coronavirus. În ultima perioadă incidența ratei de infectări a crescut din ce în ce mai mult. Ca atare, autoritățile au impus în multe orașe din țară, inclusiv în Capitală, să purtăm mască, chiar și când ieșim pe stradă. Românul, ca de obicei, inventiv, a reușit să găsească o modalitate originală de a nu purta mască. Nu că ne-ar surprinde ingeniozitatea românului, dar parcă nu te așteptai la o soluție, pe cât simplă, pe atât de surprinzătoare. Soluția miraculoasă găsită de un român a fost mărul.

Un român, antrenor de tenis, relatează pe facebook, o ingenioasă modalitate de a scăpa de mască. Suntem convinși că nu v-a trecut așa ceva prin cap, deși, dacă stăm să ne gândim, este un lucru cât se poate de banal. Când mergem pe stradă, ori de foame, ori ca să ne menținem silueta, avem la noi ceva de mâncare. În cazul nostru este vorba de un banal măr. Omul nostru a postat descoperirea pe facebook, iar cei din grupul respectiv au reacționat, unii râzând, alții uimiți de idee.

”Sunt antrenor de tenis de copii, am 31 ani şi sunt din Bucureşti. M-am gândit la un mic mod de «driblare» a «autorităților» zilele astea când e botnița lu’ pește obligatorie. Am drumuri pe jos de 25-30 min. între bazele de tenis și casă; m-am gândit că se poate merge cu un măr (mai mare sau 2 mai mici) (un fruct nu contează, pară, grapefruit etc) în mână și se poate mușca odată la câteva min.”, a scris un membru al grupului „Dă masca jos, România”.