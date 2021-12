Sofia, răsfățată de Bianca Drăgușanu la doar 5 ani. A mâncat un aliment controversat pentru copii

Bianca Drăgușanu are o fiică în vârstă pe cinci ani, pe nume Sofia. Cele două petrec sărbătorile împreună, iar micuța este răsfățată de mama ei. Într-o după-amiază, fiica Bincăi Drăgușanu a mâncat alături de mama ei un preparat pe care mulți îl consideră un pericol alimentar pentru cei mici.

În urmă cu două zile, Bianca Drăgușanu și-a luat fiica și a dus-o în oraș. Cele două s-au răsfățat luând masa împreună, la un local. Extrem de fericită și zâmbitoare, micuța Sofia a degustat un platou cu caractiță, salată și lămâie. Însă deși este considerat un deliciu culinar, specialiștii susțin că acest preparat ar putea fi un pericol alimentar pentru copii.

Deși fructele de mare conțin acizi grași Omega 3, vitamina B12, fier, potasiu și magneziu. ele nu se recomandă a fi consumate în cantitate mare. De altfel, specialiștii sunt de părere că un copil poate consuma 340 de grame pe săptămână. Caracatița mai conține și vitaminele B, potasiu, seleniu, taurină și fier, notează qbebe.ro.

Bianca Drăgușanu a născut în urmă cu cinci ani. Despre perioada sarcinii aceasta a declarat că a întâmpinat probleme, dar fostul soț, Victor Slav, i-a fost mereu alături.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea ca eu am avut o sarcină fake și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura xs și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid și să nu am timp de depresie.

Am avut tot felul de probleme. În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio poziție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci.

Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți ți le-am spus ce au nevoie să facă”, a spus Bianca Drăgușanu într-o emisiune TV.