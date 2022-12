Şoferul autocarului accidentat la Pasajul Unirii, primele declaraţii. Ce a scos la iveală autopsia turistului grec mort

Iată primele declarații ale șoferului autocarului implicat în accidentul teribil de la Pasajul Unirii! Acesta a subliniat pentru presa elenă că nu a existat niciun semn care să îi indice o problemă în zona aceea din pasaj. De asemenea, conducătorul auto a crezut imediat după impact că niciun pasager nu a scăpat cu viață. Ce detalii au ieșit recent în prim-plan după autopsia turistului grec ce și-a pierdut viața în acea zi?

Șoferul grec a susținut că a trecut prin clipe cumplite imediat după impact, crezând că nu a existat niciun supraviețuitor. Acesta a explicat pentru presa elenă că nu a sesizat niciun semn care să îi interzică trecerea prin pasaj, ulterior a adăugat că dacă limitatorul nu ar fi fost atât de greu, tragedia nu ar fi avut loc.

Cel din urmă a subliniat că îi pare ,,foarte rău pentru ce s-a întâmplat”, fiind sigur că nimeni nu ar fi putut evita o asemenea tragedie.

,,Din păcate, am luat decizia să mă îndrept spre tunel. Nu era niciun semn că ar fi fost interzis. Era momentul rău. A fost ca și cum un tren ne-a lovit. Totul s-a întâmplat într-o secundă. După impact, nu credeam că cineva va scăpa cu viață.

Am auzit strigăte și plâns peste tot! Am fost șocat și incapabil să reacționez! Din păcate, eu eram la volan. Putea fi altcineva. Dacă bara de metal nu ar fi fost atât de grea, nu am fi fost răniți, am fi fost în viață și acum ne-am fi plimbat prin București.

Sunt gata să apar în Justiție, ori de câte ori mă cheamă! Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat! Nimeni nu ar fi putut evita!”, a spus șoferul pentru presa elenă.