Șocul trăit de o familie de români după ce au ajuns la cazare pe litoralul românesc: ”Nu există!”. Proprietara i-a dat imediat replica

Pericolele la care se expun turiștii care fac rezervare pe booking sau pe alte platforme similare sunt incontrolabile, astfel că, fiecare persoană îți asumă un risc, atunci când își plănuiește vacanța și se bazează doar pe rezervarea sau achitarea taxei pentru o cazare prin Booking. Deși în multe situații, ofertele sunt bune, iar preluarea cazării se face fără probleme, există și excepții. Acesta este și cazul unei familii de români, victimă a unei înșelăciuni pe litoralul românesc.

O familie de români care a ales să petreacă o vacanță pe litoralul românesc s-a confruntat cu o situație neplăcută, devenind victima unei înșelăciuni de amploare. După ce au optat pentru o locație în Năvodari, ei au descoperit că au căzut în plasa unei țepe de proporții, iar cazarea nu există.

Vestea a venit ca un șoc pentru familie, mai ales că în joc existau și copii, iar găsirea unui loc de cazare în plin sezon nu este o misiune ușoară. Pe lângă asta, familia achitase integral cazarea, aflând astfel, că banii au fost pierduți în neant.

Femeia, care a povestit întreaga întâmplare pe Facebook, a dezvăluit că au rezervat un apartament printr-o platformă online, însă la sosire au realizat că locația nu exista. Ulterior, o localnică, vânzătoare de la magazinul de la parterul blocului, i-a dezvăluit că aceasta era a opta familie care era victima acestei înșelăciuni.

Revoltată de situație și de tot disconfortul creat familiei, femeia și-a exprimat dezamăgirea într-o postare pe rețelele de socializare, numind responsabili de această situație ”escroci”, ba chiar urându-le ca viața lor să fie asemănătoare cu faptele lor.

„Pentru cei ce susțin că booking este o platforma sigură, aflați că nu e nici pe departe așa. Am rezervat un ap pe care l-am achitat integral și când am ajuns la locație,surpriză: NU EXISTĂ!!! Am discutat cu o dna ce are un magazin la parterul blocului și care ne-a spus că suntem a opta familie cu țeapa asta”, a scris femeia.