Șoc uriaș pentru Cristina Șișcanu după ce a aflat ce făcea femeia care o ajuta la curățenie: “Am rămas mută”

Cristina Șișcanu este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește aproape tot ce i se întâmplă în viața de zi cu zi cu fanii ei și cei care o îndrăgesc. Recent, soția lui Mădălin Ionescu a trecut prin momente mai puțin plăcute.

În urmă cu o zi, Cristina a aflat că femeia care venea să facă curățenie în casă lua mai mult decât banii care i se cuvin. Aceasta făcea curat de două ori pe săptămână acasă la ea și la Mădălin Ionescu și făcea ordine peste tot. Uneori umbla și unde nu are voie.

A început să o suspecteze după ce a lăsat telefonul în priza de lângă pat și a plecat cu treabă, însă după femeia a făcut curățenie în casă, a dispărut și telefonul. Neștiind unde ar putea fi, a rugat-o pe doamna de la curățenie să o ajute să-l caute, însă aceasta și-a luat tot ce avea și a fugit din casă.

„Eu marți am dus-o la grădiniță pe Petra, dar îmi amintesc momentul când m-am ridicat din pat, mi-am scos telefonul din încărcător și încărcătorul a rămas acolo, în priză. Eu nu am intrat în dormitor în ziua respectivă. Ea a făcut curățenie în casă și a plecat. Am avut treabă la birou și pentru că am stat mult pe telefon, am avut nevoie de încărcător.

Tot mă gândeam cine ar fi putut să-l ia, că nu mai era nimeni acasă.(…) Vine ziua de ieri, vineri, când doamna se prezintă la program. A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă. Eu nu am înțeles, am rămas mută. A plecat, am rămas mută! Eu nu am acuzat-o de nimic, eu doar am rugat-o să mă ajute să-l caut”, a povestit Cristina Șișcanu.