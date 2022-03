Șoc total la un post TV din Rusia. O jurnalistă a apărut în timpul știrilor cu un mesaj anti-război scris pe o pancartă: „Sunteți mințiți”. Pedepsa cruntă pe care a primit-o

O scenă cu impact emoținal puternic a avut loc, în urmă cu câteva ore, în cadrul postului național de televiziune controlat de stat, după ce o jurnalistă a intrat în timpul știrilor live pentru a opri dezinformarea populației. Marina Ovsianikova a apărut cu o pancartă în spatele prezentatoarei, pe care era scris un mesaj anti-război. Aceasta i-a sfătuit pe cetățeni să nu creadă în propaganda rușilor și să lupte pentru oprirea războiului.

Cu un curaj inconștient, o jurnalistă de la Pervîi Canal (Channel One), una dintre cele mai mari televiziuni rusești controlate de stat, a intrat în direct, în timpul știrilor, cu un mesaj antirăzboi înscris pe o pancartă. Scopul intervenției sale a fost acela de a opri dezinformarea populației, căci cetățenii nu primesc informații despre război, fiindu-le furnizate alte informații, de fapt.

Astfel, aceasta a strigat „Opriți războiul”, în timp ce afișa pancarta pe care era scris: „Nu războiului. Opriți războiul! Nu credeți în propagandă. Aici sunteți mințiți”. Momentul apariției jurnalistei a devenit viral prin transmiterea filmulețului pe internet, mai mulți colegi indentificând-o pe aceasta drept jurnalista Marina Ovsianikova, care era, de altfel, și producător al postului.

Jurnalista și-a justificat gestul prin intermediul unei înregistrări și le-a cerut oamenilor să protesteze și să nu se lase mințiți.

„Din păcate, timp de mai mulți ani, am lucrat la Channel One și am lucrat la propaganda Kremlinului. Îmi este foarte rușine de acest lucru în acest moment. Mi-e rușine că mi s-a permis să spun minciuni de pe ecranul televizorului. Mi-e rușine că am permis zombificarea poporului rus.

Am tăcut în 2014, când acest lucru abia începea. Nu am ieșit să protestăm când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalny. Doar noi avem puterea de a opri toată această nebunie. Mergeți la proteste! Nu vă fie frică de nimic! Nu ne pot închide pe toți.”, a spus Marina.