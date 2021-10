Situație revoltătoare într-o comună săracă din Maramureș. Un primar a renunțat la canalizare pentru a investi 100.000 de euro într-o capelă

Situația în România pare neschimbată, astfel că autoritățile locale își aleg prioritățile după bunul plac și nu după nevoile reale ale cetățenilor. Acesta este și situația unei comune din Maramureș, Sălsig, acolo unde peste 30 de locuințe sunt neracordate la canalizare. Cu toate acestea, primarul actual are argumentele sale pentru a convinge oamenii că investiția de 100.000 de euro este, de fapt, utilă.

Oamenii sunt revoltați după terminarea capelei în valoare de 100.000 euro, aceștia explicând că banii ar fi putut fi cheltuiți pentru extinderea rețelei de canalizare, având în vedere că peste 30 de locuințe nu sunt racordate la canalizare. Următoarea bilă neagră stabilită de cetățeni este faptul că această construcție destinată enoriașilor nu este prevăzută cu grup sanitar, ceea ce ar fi fost util, în special pentru persoanele vârstnice.

Astfel, suma alocată pentru construcția capelei reprezintă 10% din bugetul localității, însă nu foarte mare, potrivit fostului primar, cel care a demarat în timpul mandatului său acest proiect de construcție. Edilul a declarat că materialele sunt de foarte bună calitate, iar costul final se explică din acest motiv, afirmând că cel mai mult a costat cantitatea de fier beton investită aici

În același timp, actualul primar a confirmat că proiectul a fost început în perioada mandatului colegului său, subliniind faptul că el nu ar fi fost de acord cu o asemenea construcție și investiție.

“Eu sunt primar la primul mandat, de un an de zile de când am preluat primăria eu nu am făcut nicio plată. Asta-i prima plată pe care o s-o fac”, a adăugat și Daniel Pop, actual primar Sălsig, potrivit observatornews.ro.