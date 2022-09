Situaţie de nedescris la o şcoală din Capitală. O elevă, umilită de învăţătoare din cauza unor greşeli: „Nu ți-e rușine?!”

Situaţie de nedescris la o şcoală din Capitală! Nu de puține ori am auzit la TV sau am citit în presă despre abuzurile unor cadre didactice în școli. Se apre că un nou caz de acest gen a avut loc la Școala Gimnazială nr. 79 din București. Czul de față, dovedit cu înregistrări audio, o prezintă pe o învățătoare jignind elevii în timpul orei. Gestul reprobabil al acesteia nu a rămas fără urmări, dar conducerea școlii declară că „Învățătoarea are doar un timbru impunător”.

Situaţie de nedescris la o şcoală din Capitală. Învățătoarea își umulește elevii la clasă

Menirea unui dascăl, în cazul de față a învățătoarei Radu Mihaela de la Școala Gimnazială nr. 79 din București, este de a educa și învăța elevii. În niciun caz nu scrie în fișa postului să-ți umilești, sau să jignești elevii. Fiecare elev, pe lângă obligațiile de a-și face temele consecvent și de a învăța, are și drepturi. În cazul de față, se pare că învățătoarea Radu Mihaela a uitat de aceste aspecte elementare, până la urmă.

Conform unor înregistrări, publicate de cei de la Libertatea.ro, învățătoarea Radu Mihaela a fost înregistrată în timpul orelor, fiind auzită cum își abuzează verbal elevii la clasă. Dialogul, de altfel situaţie de nedescris pentru o şcoală din Capitală, este plin de invective și reproșuri dure la adresa elevilor:

„- De ce l-a trezit mama pe Nică mai devreme? – Mama l-a trezit pe Nică mai devreme ca să-i spună câtă treabă are”. – Ca să-i spună «am multă treabă, culcă-te la loc»?! Așa ai înțeles tu?! Ia dă încoace caietul La trezit?! Așa se scrie? Și așa mi-ai spus?! Cum mi-ai citit mie răspunsul!? Că am auzit că te bâlbâiai… cum trebuia să-mi răspunzi? (…) Ia uite, și la rugat, fetițooo! Ești clasa a IV-a, analfabetă, scrii l-a rugat, l-a chemat fără cratimă?! (…) Nu ți-e rușine? Cum ai ajuns, fato, în clasa a treia? Măi fetiță, măi! (…) Vai, vai, vai. Ia-ți caietul, ești varză! Pune mâna și învață ortograme. Și pune mâna și fă-ți temele cu seriozitate, nu în bătaie de joc! Du-te de aici, să nu te mai văd!”, se aude pe înregistrare.

Mama elevei umilite face reclamație la conducerea școlii

În urma acestei situații, spune mama uneia din elevele agresate verbal, aceasta a făcut reclamație către conducerea școlii. Numai că, spun cei de la Libertatea, conducerea școlii declară că „Învățătoarea are doar un timbru impunător”, și că „se află la final de carieră și niciodată în activitatea ei nu s-a făcut vreo altă sesizare”. Același reprezentant al școlii, directoarea acesteia, a mai declarat că s-a demarat deja o anchetă internă, după ce resepctivul părinte a depus reclamația:

„N-am stat cu mâinile în sân, lucrurile sunt luate în serios. Am vorbit cu doamna învățătoare, e de datoria mea. Dumneaei mi-a arătat mesaje private cu mama copilului în care, dimpotrivă, aceasta îi mulțumește că are grijă de copil”, explică Murguleț, pentru Libertatea.ro.

Cazul, din păcate nu unul singular, arată încă odată faptul că abuzul verbal, uneori chiar fizic, încă se practică în școlile din România. Conform unor date, și în anul școlar 2021-2022 au fost extrem de multe astfel de situații, de abuz verbal din partea cadrelor didactice asupra elevilor.