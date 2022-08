Singurul jucător care l-a impresionat pe Gigi Becali după meciul FCSB – Dunajska Streda. Patronul echipei a dezvăluit cât de gravă este accidentarea lui Miculescu

Gigi Becali nu a fost la stadion la meciul FCSB – Dunajska Streda. A văzut partida la televizor și s-a bucurat că echipa s-a calificat, dar nu a fost prea încântat de noc, pentru că advesarul nu a fost unul de calibru. A remarcat un singur jucător, dar a dezvăluit și ce s-a întâmplat cu David Miculescu, accidentat în partida de joi.

Gigi Becali a investit în această vară mai bine de trei milioane de euro în transferuri, dar la meciul FCSB – Dunajska Streda nu a fost foarte încântat de ceea ce a văzut. A spus că adversarul a fost slab și a remarcat un singur jucător. Este vorba de Bogdan Rusu, atacantul adus cu 100.000 de euro de la CS Mioveni. Atacantul a fost omul decisiv la faza din care Cordea a marcat singurul gol al partidei.

O notă bună i-a dat, totuși, și lui Joyskim Dawa. Fundașul camerunez l-a costat 400.000 de euro și a avut o prestație solidă în confruntarea de pe „Arena Națională”.

„Sunt mulțumit de calificare. Nu e normal? Parcă ar mai fi trebuit ceva goluri. Dar am marcat și ne-a fost de ajuns. Am jucat foarte bine, nu am riscat nimic.

Rusu m-a impresionat cel mai tare. De la Tavi Popescu aștept mai mult. Și Dawa, «pe acolo nu se trece»! Asta e o echipă slabă, nu ne luăm după meciurile astea”, a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.