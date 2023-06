Singurele alimente care te răcoresc instant. Sunt ideale în zilele caniculare

Vara este așteptată cu sufletul la gură de mulți români care își doresc să planifice vacanțe în tot felul de locații exotice. Cu toate acestea, din cauza vremii călduroase, acest sezon al anului poate deveni obositor. Playtech Știri îți arată care sunt singurele alimente care te răcoresc instant în zilele fierbinți.

Singurele alimente care te răcoresc instant

Temperaturile ridicate din timpul verii pot afecta atât corpul, cât și mintea. Vremea caniculară poate fi cu adevărat obositoare din punct de vedere fizic, mai ales dacă nu se respectă un stil de viață sănătos și o dietă bogată în vitamine, minerale, nutrienți și nu numai.

Pe timp de vară, consumul de alimente răcoritoare, evitarea alcoolului și menținerea unei greutăți adecvate pot să influențeze în mod deosebit o stare bună de sănătate. Există o serie de produse care prezintă o valoare nutritivă excepțională și sunt foarte bune pentru corpul uman.

Consumul zilnic de alimente bogate în nutrienți are multe beneficii, în mod deosebit în timpul zilelor fierbinți. Playtech Știri îți explică în continuare ce produse poți consuma, pentru a te răcori instant, și pentru a-ți ajuta organismul să se mențină puternic. Vorbim, în primul rând, despre pepenele verde.

Pepenele verde este ideal în sezonul de vară. Are o cantitate mare de apă și electroliți, care ajută corpul să se mențină hidratat. În plus, este un fapt bine cunoscut că are multe vitamine și micronutrienți. Doar o gură din acest fruct poate furniza organismului tău niveluri substanțiale de vitamina A, vitamina B6 și vitamina C, precum și minerale, calciu, magneziu și cantități mari de potasiu.

Ce să mănânci vara pentru a te menține în formă

Specialiștii în domeniul nutriției recomandă, de asemenea, consumul de castravete în timpul verii. Acest produs te poate răcori instant și, la fel ca pepenele, conține multă apă. Îl poți consuma simplu sau îl poți introduce sub formă de ingredient în salate sau alte tipuri de preparate alimentare.

Știai că un castravete este sărac în calorii, dar bogat în fibre? Astfel, dacă vrei să te menții și în formă sau să pierzi kilogramele acumulate în plus, experții în sănătate recomandă consumul regulat de castravete.

Iaurtul se numără și el printre produsele răcoritoare de vară, fiind și bogat în proteine și calciu. Astfel, ajută și la răcirea organismului în zilele caniculare, dar încurajează și funcționarea corespunzătoare a sistemului digestiv. Poți să îți calmezi inclusiv arsurile solare, dacă ai stat la plajă.

Iaurt ajută la menținerea barierei naturale ale pielii tale cu ajutorul zincului, a probioticelor și a ingredientelor antiinflamatorii pe care le prezintă. Dacă vrei să scapi de arsuri, este bine să îl aplici pe suprafața pielii ce a fost afectată de razele solare, în stare rece. Lasă-l să acționeze 30 de minute, apoi clătește pielea cu apă călduță.