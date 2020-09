Simptome COVID-19. O nouă descoperire îi dă peste cap pe specialiști

Un nou simptom COVID-19 a fost descoperit de către cercetători. Potrivit specialiștilor de la King’s College din Londra și Asociația Britanică a Dermatologilor au fost descoperite opt tipuri de erupții care pot fi considerate simptom coronavirus.

Conform datelor publicate, aceste erupții pot apărea înainte, în timpul sau după celelalte simptome, câteodată, chiar săptămâni mai târziu.

Președintele Asociației Britanice a Dermatologilor, Tanya Bleiker precizează că:

Cercetătorii au creat o galerie de imagini reprezentative, care pot ajuta la identificare, pentru ca oamenii să poate distinge mai ușor ce tip de erupție are legătură cu noul COVID-19.

„Am creat această galerie de imagini cu erupții cutanate provocate de COVID-19, astfel încât cadrele medicale și toate persoanele interesate să aibă acces la ea și să îi ajute să identifice potențialele erupții cutanate cauzate de virus. Am constatat că unul din șase copii are o erupție fără alte simptome clasice. Pentru majoritatea, erupțiile cutanate COVID-19 durează câteva săptămâni și în cele din urmă dispar. În unele cazuri, medicamentele prescrise pot fi necesare dacă erupția cutanată este foarte pruriginoasă”, a declarat dermatologul Veronique Bataille, potrivit stirileprotv.ro.

Imaginile au fost colectate prin intermediul aplicației Covid Symptom Study, lansată în martie pentru a ajuta oamenii de știință să adune informații despre simptomele infecției cu noul coronavirus. Aplicația a dezvăluit că aproximativ 9% dintre pacienții infectați au raportat o erupție pe diverse părți ale corpului, în timp ce erupțiile cutanate au fost de două ori mai frecvente la copii.

Specialiștii din Italia care au tratat zeci de mii de cazuri deja, au ajuns la concluzii îngrijorătoare.

„Inițial, am considerat că infecția cu coronavirus este ca o gripă mai severă, apoi am crezut că este precum un amestec între gripă și pneumonie. După o vreme am constatat, însă, că este o boală sistemică și afectează atât sistemul cardio-vascular, pe cel nervos, cât și pe cel renal. Vedem din ce în ce mai multe manifestări acute ale insuficienței renale care necesită dializă, dar și infarcturi și accidente vasculare. De asemenea, în întreaga lume se poate observa că o mare parte din cei bolnavi au fost foarte afectați de boală”, a declarat medicul Roberto Cosentini, șeful departamentului de Urgență al Spitalului „Papa Giovanni XXIII” din Bergamo