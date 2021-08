Simona Halep, vehementă după ce a ieșit din top 10 WTA. Actualul număr 13 mondial revine pe teren la turneul din Montreal. Jucătoarea din Constanța va fi la prima participare după aproape 3 luni. În 12 mai, Halep a suferit o accidentare la gamba stângă care i-a compromis toate obiectivele majore din acest an.

Simona Halep a ieșit din Top 10 WTA, începând de astăzi. Clasamentul mondial dat publicității astăzi o situează pe poziția a 13-a. De aproape 3 luni, Simona Halep a fost nevoită „să stea pe bară” din cauza accidentării suferite la Roma, în 12 mai, la gamba stângă. A ratat toate obiectivele majore ale acestui an: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice. O altă consecință a fost „coborârea” dramatică în ierarhia mondială. De azi, după 7 ani și jumătate, logodnica lui Toni Iuruc nu se mai află printre primele zece jucătoare ale lumii.

Ies din Top 10 după mulți ani, va fi un obiectiv să reintru. N-o să fie ușor, mă aștept la niște înfrângeri dureroase. A fost o accidentare dificilă, n-am avut până acum ruptură de mușchi. Am dorința de a reveni la nivel înalt. Voi reveni la turneul de la Montreal, vreau să fiu aptă să joc toate cele trei turnee pe hard și să câștig și meciuri dacă se poate”, a declarat Simona Halep, la Cluj-Napoca , acum o săptămână, unde s-a aflat la deschiderea singurului turneu WTA organizat în România, Winners Open.

Simona Halep va încerca să revină în circuit odată cu turneul de la Montreal. Românca a câștigat competiția de două ori, în 2016 și 2018. Acum, ea va juca direct în turul 2 al întrecerii din Montreal. Ea va debuta cu un meci în care va întâlni învingătoarea duelului Danielle Collins, 27 de ani, numărul 36 WTA – Jil Teichmann (24 de ani, 65 WTA). Partida va avea loc miercuri, 11 august. Dacă va ajunge în sferturile de finală, ea ar putea-o întâlni pe canadianca de origine română, Bianca Andreescu (8 WTA).

Simona Halep a declarat într-o conferință de presă susținută în Montreal că e departe de nivelul ei și nu se așteaptă la lucruri prea mari de la turneul canadian.

Sunt încă departe de nivelul meu. Nu mă aștept la nimic mare de la acest turneu … Am fost acasă trei luni și mi-a plăcut timpul petrecut cu familia. Am simțit că nimic nu mai contează și am așteptat doar să mă refac după accidentare. Sunt foarte încântată să fiu aici.

Îmi plac mult condițiile. Am avut meciuri grozave aici. Am amintiri grozave. De fiecare dată când mă întorc aici, mă simt ca acasă. Îmi place arena, îmi plac spectatorii. Pot spune că este un loc bun pentru a reveni”, a declarat Simona la conferința de presă de dinaintea turneului.